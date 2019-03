Uomini e Donne | Andrea Dal Corso torna in studio | anche l' ipotesi ' trono lampo' per lui

Jennifer Lopez - il consiglio alle donne : «Gli Uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili» : Chi non vorrebbe farsi consigliare da Jennifer Lopez in fatto di uomini? La splendida cantante 49enne ha prestato la sua esperienza a una donna di nome Brooke Ansley, scegliendo insieme a lei l’appuntamento giusto da scegliere grazie alla app per incontri Tinder. Dell’incontro è stato realizzato il video Tinder’s Swipe Session. Il prezioso consiglio di Jennifer Lopez è arrivato presto, quando un uomo di nome Maurice, che ha 29 ...

Uomini e Donne - Trono Over - Gian Battista respinge le accuse : "La vendetta di chi mi odia..." : Dalle anticipazioni riguardanti la nuova registrazione del Trono Over di Uomini e Donne, pubblicate dal sito Vicolo delle News pochi giorni fa, era emersa una notizia importante.Gian Battista, uno dei protagonisti del Trono Over di quest'anno, infatti, avrebbe spintonato una collaboratrice di Maria De Filippi e quest'ultima, una volta venuta a conoscenza della notizia da Gianni Sperti, avrebbe allontanato l'uomo dallo studio.prosegui la ...

Jennifer Lopez - il consiglio alle donne : «Gli Uomini al di sotto dei 33 anni sono inutili» : Chi non vorrebbe farsi consigliare da Jennifer Lopez in fatto di uomini? La splendida cantante 48enne ha prestato la sua esperienza a una donna di nome Brooke Ansley, scegliendo insieme a lei...

Andrea Del Corso richiamato a Uomini e Donne : ecco il motivo : Andrea Dal Corso è stato richiamato dalla produzione di Uomini e Donne . La notizia ha sorpreso milioni di fan del programma di Maria de Filippi . A chiamarlo sarebbe stata Raffaella che ha poi ...

Uomini e Donne - accuse di Gian Battista a Gemma e Rocco : 'Tra loro è tutto architettato' : Le ultime puntate del trono over sono state molto movimentate. A tenere i fan di Uomini e Donne sulle spine è stata in particolare la relazione tra Rocco e Gemma Galgani. Tra i due, reduci da un'appuntamento in un castello, non è scattata la passione. La Galgani, nonostante l'uscita romantica pianificata dal cavaliere, non ha ceduto alle avances di quest'ultimo. Tra i due c'è stato più di un'acceso scontro, che sembra essersi concluso con la ...

Dall’export alle vendite : ecco i lavori dove le donne guadagnano più degli Uomini : Il soffitto di cristallo? Per le donne italiane che lavorano esiste eccome: secondo gli ultimi dati Eurostat nel settore privato il divario di stipendi a vantaggio degli uomini è di circa il 20% e su 700 lavori passati al setaccio da Jobpricing 552 sono più favorevoli per gli uomini. Ci sono però 148 ruoli in cui il pay gap privilegia le donne,dall’area commerciale al marketing....

Alessandro Calabrese dopo Uomini e Donne e GF : “Ho rifiutato trono e Isola dei famosi” : Alessandro Calabrese senza freni dopo Uomini e Donne e Grande Fratello: “Ho rifiutato il trono, Temptation Island e L’Isola dei famosi” Alessandro Calabrese, concorrente del Grande Fratello 14 ed ex corteggiatore di Uomini e Donne, ha parlato del suo prossimo debutto come attore e si è tolto anche qualche sassolino dalle scarpe rispetto al suo passato televisivo. […] L'articolo Alessandro Calabrese dopo Uomini e Donne e ...

Uomini e Donne - Ursula avverte Sossio : “Alla prima che mi fai ti mollo” : Uomini e Donne, Ursula scrive a Sossio: “Alla prima che fai ti mollo” Nell’ultimo numero di Di Più Ursula Bennardo, l’ex dama del Trono Over di Uomini e Donne, ha cercato di mettere nero su bianco tutti quelli che oggi sono i suoi sentimenti per Sossio Aruta, fidanzato conosciuto all’interno del programma. Una settimana fa lo […] L'articolo Uomini e Donne, Ursula avverte Sossio: “Alla prima che mi fai ti ...

Uomini e Donne : Andrea Cerioli senza vestiti! La reazione di Arianna : Andrea Cerioli di Uomini e Donne senza vestiti: la frecciatina di Arianna Tutti pazzi per Andrea Cerioli. L’ex tronista di Uomini e Donne continua a regalare scatti fotografici niente male facendo il pieno di like e il suo profilo Instagram conta più di un milione di follower. Nelle ultime ore sta facendo il giro del web una foto di Andrea Cerioli senza vestiti. Nel dettaglio il moretto, conosciuto grazie al trono concesso da Maria De ...

Uomini e Donne - Trono Over : Gian Battista allontanato dallo studio da Maria De Filippi : Il tormentato percorso di Gian Battista, uno dei protagonisti di quest'anno del Trono Over di Uomini e Donne, potrebbe essere giunto al termine.Il Cavaliere, che era "sopravvissuto" al piccolo scandalo provocato dal filmato che lo ritraeva durante un tentativo di accordo con Claire sulle cose da dire in studio durante la registrazione, è stato protagonista dell'ennesima polemica scatenata da Gianni Sperti che, stavolta, non è proprio ...

News Uomini e Donne - Ginevra e Claudio : il gesto di lei spiazza : Ginevra Pisani di Uomini e Donne torna da Claudio D’Angelo: il suo clamoroso annuncio Claudio D’Angelo e Ginevra Pisani, alcuni mesi fa, hanno annunciato clamorosamente la fine della loro storia d’amore. Difatti i due, dopo quasi due anni di relazione, hanno deciso di dirsi addio per incompatibilità caratteriali. Tuttavia Ginevra Pisani, in queste ultime ore, ha fatto una dichiarazione che ha spiazzato un po’ tutti. Cosa ...

