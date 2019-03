Maurizio Martina : "Ora un governo ombra guidato da Nicola Zingaretti" : "Ora serve un governo ombra del centrosinistra per l'alternativa forte e visibile a Lega e Movimento 5 Stelle". Maurizio Martina, in una intervista a Il Corriere della Sera lancia questa inquietante proposta. Quella di un governo "ombra", appunto, "che abbia il Pd come motore e che si rivolga a tutt

Maurizio Martina polverizzato - vendetta nel Pd : che fine oscena fa l'ex segretario : Maurizo Martina non ha fatto in tempo a perdere le primarie e già si ritrova solo e rottamato dai suoi ex sostenitori renziani. La sua è solitudine del numero zero, una desolata condanna politica che sigilla un percorso subalterno, incolore, destinato appunto a sconfitta certa. La notizia di ieri è

Primarie Pd - oggi il voto fino alle 20 per scegliere il segretario tra Maurizio Martina - Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti : E' la domenica delle Primarie per il Partito democratico. Per eleggere i 1.000 componenti dell?Assemblea nazionale e per scegliere chi sarà il nuovo segretario dem tra...

Maurizio Martina - Primarie Pd/ Da reggente sarà eletto segretario? : Maurizio Martina riuscirà a diventare segretario Pd dopo esserne stato reggente? Le parole chiave della sua campagna elettorale per le Primarie dem.

Maurizio Martina : moglie - biografia ed età. Chi è il candidato Pd : Maurizio Martina: moglie, biografia ed età. Chi è il candidato Pd Chi è Maurizio Martina, colui domenica 4 marzo 2019 contenderà la guida del Partito Democratico a Nicola Zingaretti e Roberto Giachetti? Nato il 9 settembre del 1978 a Calcinate in provincia di Bergamo, è un politico italiano che proviene dalle fila dei Democratici di Sinistra. Maurizio Martina, lunga esperienza politica e tantissimi incarichi Laureato in scienze ...

Maurizio Martina contro il reddito di cittadinanza e su Salvini : “Lo combatto da sempre è il male per il paese” : Maurizio Martina parla a ruota libera sulle nuove riforme come il reddito di cittadinanza e fa un appunto su Matteo Salvini «combatto Salvini da sempre e penso che lui sia uno dei grandi problemi di questo paese. Sono stato sulla Sea Watch e sono andato a fine agosto davanti alla Diciottti a Catania perchè contrasto la … Continue reading Maurizio Martina contro il reddito di cittadinanza e su Salvini: “Lo combatto da sempre è il male ...

Candidati Primarie PD - per chi votare : l'appello di Maurizio Martina - Sky TG24 - : Le parole del candidato alla segreteria del partito durante il confronto con Roberto Giachetti e Nicola Zingaretti su Sky TG24: "Bisogna unire le forze e contrastare la deriva del Paese di fronte a ...

Maurizio Martina - chi è il candidato alle primarie Pd - renziano critico - : Definirlo "liberista" forse è troppo, ma, di fatto, per Martina l'economia di mercato è un faro da seguire per non perdersi nell'agitato mare della politica. Un mercato magari tosato, il Nostro ama ...

Primarie Pd - Maurizio Martina e il mantra del cambiamento senza rotture : ... dove ha avuto il 35,1% di consensi, piazzandosi secondo - ha alzato il tono della voce e della proposta politica. I suoi supporter lo applaudivano meravigliati. Dalla sua comunque ha la fama di ...

Maurizio Martina a Tgcom24 : 'Dopo visita Di Maio - i lavoratori della Pernigotti sono stati abbandonati' : Il candidato alla segreteria del Pd racconta del suo incontro con i dipendenti del'azienda dolciaria

Oggi - Maurizio Martina a Novi : "È doveroso essere con i lavoratori" : ... scattata dopo tre mesi di presidio in fabbrica per cercare di fermare, purtroppo inutilmente, la chiusura decisa dal gruppo turco Toksoz , senza che la politica sia riuscita a fermare i turchi. 'È ...

Class Action contro la Lega ecco la proposta di Maurizio Martina : Una Class Action contro la Lega proposta da Maurizio Martina Una Class Action dei cittadini per “recuperare dalla Lega i 49 milioni di euro di denaro pubblico sottratti alle casse dello Stato”. È questa la proposta di Maurizio Martina, ex segretario del Partito Democratico e candidato alle primarie che si terranno il prossimo 3 marzo, … L'articolo Class Action contro la Lega ecco la proposta di Maurizio Martina proviene da BlogItalia.News.