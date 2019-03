Impulso freddo a inizio settimana

retemeteoamatori

(Di domenica 24 marzo 2019) Lunedì sul bordo orientale dall’alta pressione avremo l’ingresso di aria fredda polare ed instabile da nord, accompagnata da forti venti di grecale e da un calo termico fin 10°C.pressione al suolo tra Lunedì e Martedì con l’ingresso della perturbazione dal nord europa Ma andiamo nel dettaglio:Lunedì avremo un aumento della nuvolosità al nord-est al mattino con primi fiocchi sulle Alpi di confine.Nel pomeriggio-sera scavalcherà la catena alpina per portare locali rovesci e temporali sul Triveneto ed in estensione all’Emilia Romagna. Ancora a secco purtroppo il Nord-ovest.La neve cadrà in serata fin 1000m sull’Appennino settentrionale. Venti forti da nord in pianura padana con punte fin 100km/h tra Alpi. Piemonte , Lombardia, Liguria ma anche sulle coste adriatiche del nord. Calo termico sensibile solo in serata quindi le massime ...

ReteMeteoAmator : ?????? #Fronte #freddo a inizio settimana con #calo #termico, forte #vento, #neve ai monti ed #instabilità. Ancora pi… - Barcellonameteo : Meteo NAPOLI: tanto sole e clima mite domenica, poi variabile e più fresco: Il meteo su Napoli sarà nel segno del t… - la_meteo_it : #La-meteo.it #lameteo #meteo - Video meteo: SOLEGGIATO, ma lunedì repentino IMPULSO FREDDO - -