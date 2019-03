Due escursionisti dispersi in Val Grande

Pordenone - incidenti in montagna : morti Due escursionisti : Sono morti a poche centinaia di metri di distanza, percorrendo la stessa via d'alta montagna, a brevissima distanza di tempo l'uno dall'altro. Si tratta di due escursionisti friulani caduti da un'...

Pordenone - trovati morti Due escursionisti : vittime di diversi incidenti nella stessa zona : Domenica di tragici incidenti in montagna nell'Alta Via dei Rondoi, a Piancavallo (Pordenone). Due escursionisti sono morti in due cadute avvenute nello stesso punto ma in momenti diversi. I corpi sono stati recuperati dai soccorritori intervenuti sul posto dopo l’allarme lanciato da un gruppo di alpinisti.Continua a leggere

