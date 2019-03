ATP Miami – Che tonfo per Zverev all’esordio | David Ferrer fa il colpaccio e si impone in

ATP Miami – Nessun problema per Tsitsipas - il greco stende McDonald e avanza al turno successivo : Tutto semplice per il tennista greco, che lascia solo le briciole al proprio avversario battendolo con il punteggio di 7-6, 6-1 Stefanos Tsitsipas avanza con agilità nel torneo ATP di Miami, superando in due set l’americano McDonald. Il greco vince in scioltezza un match durato poco meno di mezz’ora, nel corso della quale il numero 10 del ranking riesce ad imporre il proprio gioco chiudendo la contesa con il punteggio di 7-6, ...

ATP Miami – Federer rischia grosso all’esordio - lo svizzero supera in rimonta il moldavo Albot : Il tennista svizzero riesce a portare a casa il match con il moldavo solo al terzo set, dovendo rimontare l’iniziale svantaggio Non proprio una passeggiata di salute l’esordio di Roger Federer al Miami Open, lo svizzero infatti deve sudare le proverbiali sette camicie per avere ragione del moldavo Albot. L’avvio di gara è tutto a favore di quest’ultimo, che si porta in vantaggio conquistando il primo parziale. Qui ...

ATP Miami – Rublev sorprende Cilic in due set - il croato costretto ad alzare bandiera bianca all’esordio : Il tennista russo si impone in due set, sbarrando la strada al croato al termine di un duello durato poco meno di due ore Marin Cilic esce di scena al secondo turno del Miami Open, sconfitto in due set dal russo Rublev, riuscito ad imporsi con il punteggio di 6-4, 6-4. Niente da fare per il croato al cospetto del suo avversario, apparso più determinato a portare a casa la vittoria staccando il pass per il terzo turno del torneo, dove ...

ATP Miami – Tutto facile per Dimitrov - il bulgaro si sbarazza di Feliciano Lopez in due set : Niente da fare per lo spagnolo al cospetto del bulgaro, che accede al turno successivo in maniera agevole Poco più di un’ora, tanto è durata la sfida tra Grigor Dimitrov e Feliciano Lopez, vinta dal bulgaro con il punteggio di 6-1, 6-3. Esordio positivo al Miami Open per il numero 29 del ranking ATP, riuscito a sbarazzarsi del proprio avversario senza particolari sussulti. Nel prossimo turno Dimitrov affronterà Thompson, abile a ...

ATP Miami – Esordio complicato per Anderson - battuto a fatica in tre set lo spagnolo Munar : Il tennista sudafricano vince una gara combattutissima, staccando il pass per il turno successivo del Miami Open Esordio positivo per Kevin Anderson al Miami Open, ma quanta fatica per avere ragione dello spagnolo Munar. Il sudafricano si impone in tre set dopo due ore e tredici minuti di gioco, stendendo il proprio avversario con il punteggio di 6-4, 3-6, 6-3. Dopo un ottimo avvio, Anderson abbassa il ritmo del proprio gioco permettendo a ...

ATP Miami - Cecchinato al terzo turno senza giocare : Dzumhur si ritira : ATP Miami, l’azzurro Marco Cecchinato vola al terzo turno del torneo dopo il ritiro dell’avversario odierno Dzumhur ATP Miami, l’azzurro Marco Cecchinato approda al terzo turno del torneo sul cemento americano. Il tennista ha infatti usufruito dl ritiro del collega Dzumhur ancora prima di scendere in campo, a causa di problemi alla schiena che lo hanno costretto al forfait. Cecchinato adesso potrà pensare al prossimo ...

ATP Miami – Thiem fuori al primo turno - Djokovic supera Tomic all’esordio : Niente da fare per Dominik Thiem all’esordio del torneo ATP di Miami, bene invece Novak Djokovic Nottata di grandi sfide al torneo ATP di Miami. Dominik Thiem è stato eliminato all’esordio dal polacco Hurkacz. Dopo la vittoria ad Indian Wells, il giovane austriaco non è riuscito a tenere testa al suo avversario al suo debutto a Miami. Il match è terminato dopo un’ora e 17 minuti di gioco, col un secco doppio 4-6. Inizia ...

ATP Miami – Fognini in rimonta contro Andreozzi : l’azzurro stacca il pass per il terzo turno : Fognini supera il secondo turno del torneo ATP di Miami: buon debutto per l’azzurro, Andreozzi ko in tre set Esordio col sorriso per Fabio Fognini nel torneo ATP di Miami, in corso sui campi in cemento degli Stati Uniti. Il tennista azzurro, dopo un inizio faticoso contro l’argentino Andreozzi, che è riuscito a mettere ‘sotto’ il suo avversario, è riuscito nella rimonta. Fognini, numero 17 del ranking ATP, ha così ...

ATP Miami – Kyrgios super all’esordio : l’australiano manda ko Bublik e stacca il pass per il terzo turno : Buona la prima per Kyrgios: il tennista australiano stacca il pass per il terzo turno del Miami Open Esordio col sorriso per Kyrgios: il tennista australiano ha mandato al tappeto il kazako Bublik nel suo primo match al torneo ATP di Miami. A Kyrgios è bastata un’ora e 10 minuti di gioco per regolare il suo avversario e staccare il pass per il terzo turno, nel quale sfiderà Lajovic. Il numero 33 del ranking ATP ha trionfato col ...

ATP Miami – Sonego ko secondo turno : l’azzurro lotta ma non basta - Isner trionfa in due set : Sonego si arrende ad Isner: il giovane azzurro eliminato al secondo turno del torneo ATP di Miami secondo turno amaro per Sonego: il tennista italiano è stato mandato al tappeto dallo statunitense Isner. Il giovane numero 106 del ranking ATP ha lottato in entrambi i set di gioco, ma è stato costretto ad arrendersi al suo avversario, numero 9 della classifica mondiale. Il match è terminato dopo un’ora e 51 minuti di gioco col ...

ATP Miami – Impresa Lajovic : Nishikori sconfitto al terzo set dopo quasi 2 ore : Kei Nishikori sconfitto da un ostico Lajovic nel secondo turno dell’ATP di Miami: il tennista nipponico si arrende al terzo set dopo quasi due ore di gioco Secondo turno dell’ATP di Miami più complicato del previsto per Kei Nishikori. Il tennista nipponico, attualmente numero 6 del ranking mondiale maschile, è stato sconfitto in quasi 2 ore di gioco dal serbo Duasan Lajovic (44 ATP). Nishikori, testa di serie numero 5 del seeding, ha vinto ...

ATP Miami - Edmund non dà scampo ad Ivashka : adesso affronterà Raonic : ATP Miami, Kyle Edmund ha superato il secondo turno del torneo battendo 6-3 6-2 Ivashka, adesso troverà Raonic ATP Miami, secondo turno agevole per il britannico Kyle Edmund, il quale si è sbarazzato col punteggio di 6-3 6-2 di Ivashka, il giustiziere di Fabbiano nel turno precedente. adesso Edmund si troverà ad affrontare un duro ostacolo nel terzo turno del torneo di Miami, rappresentato da Raonic, il quale sinora non è sceso in campo a ...

ATP Miami - Raonic al terzo turno senza giocare : prima il bye - poi Marterer si ritira : Milos Raonic non è riuscito ancora ad esordire nel torneo ATP di Miami, prima per il bye del quale ha usufruito, poi per il ritiro di Marterer ATP Miami blandi sinora per Milos Raonic, il quale è approdato al terzo turno senza ancora scendere in campo. Dapprima la testa di serie numero 12 del tabellone ha usufruito del bye, al secondo turno invece il canadese non è sceso in campo a causa del ritiro preventivo del suo avversario Marterer. ...

ATP Miami – Che colpo di testa di Djokovic : gol alla CR7 per Nole [VIDEO] : Novak Djokovic a rete alla Cristiano Ronaldo: l’invito del serbo all’attaccate portoghese della Juventus Il numero 1 del ranking ATP farà il suo esordio al torneo ATP di Miami all’una di notte (orario italiano), ma è già tra i protagonisti sui campi statunitensi. Novak Djokovic, dopo le dichiarazioni rilasciate ieri riguardo il suo rapporto con Federer e Nadal, è sceso in campo per allenarsi… in maniera alternativa. ...