Alluvioni in Mozambico | la Difesa a supporto della Protezione civile

(Di domenica 24 marzo 2019) Questa mattina il capo di Stato Maggiore, generale Enzo Vecciarelli, su indicazione del ministro Elisabetta Trenta, ha disposto il decollo di un C-130J46ª Brigata aerea dell’Aeronautica militare di stanza a Pisa, per trasferire personale del Dipartimentoin, colpito dagli effetti del ciclone Idai. Il velivolo rimarrà a disposizione per assicurare i trasporti aerei che saranno necessari all’interno dell’area del disastro. Decollerà inoltre nelle prossime ore dalla base del 3° Stormo di Villafranca (Vr) un aereo, KC-767 dell’Aeronautica militare che trasporterà nel Paese africano, un Posto medico avanzato di secondo livello, messo a disposizione dalla Regione Piemonte, e un ulteriore team di sanitari e tecnici. L’intera attività rientra nell’ambito dell’operazione umanitaria disposta, su ...

