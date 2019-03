Queste illustrazioni tenerissime dimostrano che i cani sono i coinquilini migliori

huffingtonpost

(Di sabato 23 marzo 2019)C'è un'artista che, con le sue bellissime, immortala il legame speciale tra gli esseri umani e i loroYaoyao Ma Van As vive a Los Angeles con suo marito e il loro cucciolo adorato, Parker un incrocio tra Chihuahua e Cocker Spaniel adottato quattro anni fa. Nelle sue opere, Ma Van As illustra i piccoli momenti di tenerezza in cui chi possiede un cane si ritroverà, scene che si ispirano alla vita di tutti i giorni con Parker.Quando vi concedete delle dolcissime coccole:Visualizza questo post su InstagramCuddles and kisses #illustrationUn post condiviso da Yaoyao Ma Van As (@yaoyaomva) in data: Mag 14, 2018 at 7:08 PDTE i bacini:Visualizza questo post su InstagramKisses on the go #illustrationUn post condiviso da Yaoyao Ma Van As (@yaoyaomva) in data: Set 5, 2018 at 7:13 PDTQuando ti ricorda che è arrivato il momento di fare ...

