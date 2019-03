Life is Strange 2 – Svelate le date degli ultimi 3 episodi

Dontnod svela le date di uscita dei prossimi episodi di Life is Strange 2 : Lo sviluppatore di Life is Strange 2, Dontnod, ha preparato il programma di pubblicazione per i restanti tre episodi della stagione ma, a quanto pare, sarà necessario essere un po' pazienti.L'episodio tre - "Wastelands" - è il prossimo, ma non arriverà prima del 9 maggio. L'episodio quattro arriverà il 22 agosto, prima che l'episodio cinque completi tutto il 3 dicembre.Come segnala Eurogamer.net, la serie originale di Life is Strange ha ...

Life is Strange 2 : Rules - recensione : Life is Strange fu, per chi scrive e per gran parte del pubblico, un fulmine a ciel sereno. Un'avventura dai toni dolci ed al contempo maturi e riflessivi, raffinata da un art design pregevolissimo e da una tracklist da pelle d'oca.Il secondo capitolo del sequel della serie episodica targata Square Enix e Dontnod Enternaiment è ora disponibile. Dopo un convincente esordio, l'episodio Rules ci riporta nei meandri dello sciagurato vagabondaggio ...

In Life is Strange 2 - Dontnod replica sull'impossibilità di acquistare il secondo episodio singolarmente : Dontnod Entertainment con la serie di Life is Strange si è ritagliata una discreta fetta di appassionati alle avventure narrative, ma adesso incalza la polemica e gli sviluppatori sono dovuti correre ai ripari fornendo una risposta.Come riporta Dualshockers infatti in Life is Strange 2 non è possibile acquistare singolarmente il secondo capitolo, ma si è obbligati a comprare l'intero bundle di episodi 2-5.Gli utenti criticano duramente questa ...

Life is Strange 2 : Disponibile il secondo Episodio : SQUARE ENIX è lieta di annunciare che l’Episodio 2 di Life is Strange 2, “Rules”, ovvero il nuovo capitolo dell’acclamata e pluripremiata serie, è Disponibile a partire da oggi. Life is Strange 2: L’avventura continua da oggi con il secondo Episodio Il secondo Episodio della nuova serie suddivisa in cinque parti di Life is Strange 2 di Square Enix External Studios e DONTNOD Entertainment, è ...

