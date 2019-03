agi

(Di sabato 23 marzo 2019) L'di Mancini protagonista di unalle qualificazioni degli europei di: 2-0a Udine. Un gol per tempo, il più classico dei risultati. In rete Barella e Kean (il primo nato nel nuovo millennio a segnare in Nazionale).

blogLinkes : Calcio, esordio positivo per l'Italia sul palcoscenico d'Europa: 2-0 alla Finlandia - RugbyZebre : RT @ZebreRugby: #MUNvZEB ??vs?? 56° [12-12] il piazzato di Palazzani colpisce il palo destro dello stadio di Limerick ??. Esordio nel @PRO14Of… - ZebreRugby : #MUNvZEB ??vs?? 56° [12-12] il piazzato di Palazzani colpisce il palo destro dello stadio di Limerick ??. Esordio nel… -