Cade l’ultima roccaforte dell’Isis in Siria (Di sabato 23 marzo 2019) I combattenti curdi dello YPG, per il quale si era arruolato anche l'italiano Lorenzo Orsetti, hanno sconfitto l'Isis e liberato anche la sua ultima roccaforte in Siria, la città di Baghuz.



