optimaitalia

(Di venerdì 22 marzo 2019)Lesembrano non finire mai quando si tratta di: la nota piattaforma IM ha ricevuto un nuovo aggiornamentoper quel che riguarda il sistema operativo. Le modifiche introdotte sono essenzialmente due, entrambe dedicati ai messaggi in uscita. Come riportato da 'WAInfo', la prima permette di avere una visione d'insieme del numero di volte in cui lo stesso messaggio è stato inoltrato, con riferimento a quelli inviati di proprio pugno. La seconda, invece, descrive la frequenza con cui un medesimo messaggio è stato inviato, a partire dal quarto inoltro.Le funzionalità di cui sopra non sono ancora state implementate pubblicamente, in quanto per ora inserite solo nelladi ultimo rilascio, che potrete scaricare a questo indirizzo, non prima di aver dato il vostro consenso ad entrarvi a far parte (considerate che lenon sono versioni ufficiali, e ...

OptiMagazine : Novità #WhatsApp beta per Android con la versione 2.19.80, dal 22 marzo - LinKCommunity_ : Contro le fake news, WhatsApp in futuro darà modo agli utenti di fare ricerche sulle immagini che ricevono in chat,… - WorldnewsCode : WhatsApp, novità su messaggi inoltrati e link -