L' eleganza della first lady cinese Peng Liyuan incanta Soprano e cantante folk | l' unione

La recensione di Viva Da Morire di Paola Turci - un manifesto della resilienza scritto con eleganza : La semplicità è un tè caldo accompagnato da biscotti "homemade", una finestra che dà sulla città e un cesto di frutta al centro di una tavola, ma anche uno stereo che inonda la cucina con le note di "Viva Da Morire" di Paola Turci. La sua effige compare sul riflesso di quella bevanda calda e confortevole, di prima mattina, e la sua voce accarezza il risveglio per offrire una dolce motivazione, sempre necessaria per iniziare la giornata. ...

Vespa : il simbolo di eleganza e tecnologia italiana - festeggia così uno dei momenti più felici della sua storia : Per i Tedeschi non ci sono dubbi, Vespa, brand simbolo della tecnologia e dello stile italiano, è lo scooter migliore al mondo. così oltre 47 mila lettori dell’autorevole mensile Motorrad, una delle “bibbie” a livello mondiale per i motociclisti, hanno votato Vespa GTS come “Moto dell’Anno” nella categoria scooter. È lei, la italiana dalle forme eleganti e sinuose, unica nel suo corpo interamente in acciaio, la migliore in assoluto, la più ...

Oscar 2019 - i migliori look della serata tra azzardi ed eleganza : Le star più famose di Hollywood hanno fatto la loro apparizione sul red carpet degli Oscar, facendo emergere, come sempre, alcune tendenze del mondo della moda: glamour old school, abiti metallizzati, ...

Patty Pravo con i dread perde in eleganza - ma premiamo il coraggio. Che grinta il look della Berté! : Anche quest'anno siamo giunti all'epilogo dell 'ennesimo Sanremo che, oltre che per le canzoni, sarà ricordato certamente anche per l' acconciatura da avatar di Patty Pravo e le gambe della Bertè.Per quanto riguarda i capelli della "ragazza del Piper" pur essendo perfetti dal punto di vista tecnico, non danno valore, anzi sminuiscono la cantante. L'immagine della Pravo da donna sofisticata ed elegante si è trasformata in ...