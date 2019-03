La fotocamera della MIUI ora ha una marcia in più | ecco Google Lens

Novità su Twitter - lanciate nuove funzionalità della fotocamera : Twitter ripensa al modo in cui le immagini e i video vengono twittati e condivisi in tempo reale e lancia un primo aggiornamento per foto e video. L'idea è questa: è facile twittare un pensiero in 280 caratteri, più facile ancora scattare una foto o registrare un video di ciò che si sta vedendo. Le modifiche sulla App riguardano l'accesso rapido alla fotocamera. Basta scorrere verso sinistra e appare la modalità videocamera. Un modo molto ...

Un primo scatto di prova di Nokia 9 PureView mette in risalto le potenzialità della sua fotocamera : Nelle scorse ore il CPO di HMD Global, Juho Sarvikas, ha pubblicato su Twitter un'immagine catturata con il Nokia 9 PureView. Guardiamola insieme

La LED Cover di Samsung Galaxy S10 può essere usata anche per il conto alla rovescia della fotocamera : Tra gli accessori ufficiali pensati da Samsung pergli smartphone della gamma Samsung Galaxy S10 troviamo anche una LED Cover. Ecco come funziona

Svelati tutti i dettagli della fotocamera posteriore di Xiaomi Mi 9 - protetta da vetro zaffiro : A quattro giorni dalla presentazione ufficiale scopriamo tutti i dettagli della tripla fotocamera posteriore di Xiaomi Mi 9, che sarà protetta da un vetro zaffiro.

Assaggiate un pezzo di Xiaomi Mi 9 con questi render ufficiali e vari sample della fotocamera : È lei Jun, CEO di Xiaomi, a rompere gli indugi su Xiaomi Mi 9, mostrando una serie di render del nuovo flagship con una colorazione olografica davvero particolare.

Tutte le funzioni della fotocamera di Samsung Galaxy S10+ - insieme alle immagini delle cover ufficiali : Scopriamo le cover ufficiali dei prossimi Samsung Galaxy S10 in un video, e le tantissime funzioni del comparto fotografico si Samsung Galaxy S10 Plus

OPPO vuole coprire il foro nel display con l'icona della fotocamera : OPPO ha brevettato una propria interpretazione del display con il foro che prevede l'integrazione della fotocamera all'interno dell'icona dell'app.