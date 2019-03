Invalidità civile Inps e benefici | quando spettano i permessi retribuiti

termometropolitico

(Di venerdì 22 marzo 2019)per invalidi civili Negli ultimi anni sono numerose le norme in favore dell’da parte dell’. Il dipendente che risulta invalido, con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 50%, ogni anno ha a disposizione un congedo straordinario e il diritto anche ad assenze retribuite per cure termali. Ci può essere, ad esempio, la retribuzione del congedo per sottoporsi alle cure riabilitative dei cardiopatici. Stessa cosa per chi ha bisogno di cure fisioterapiche, a causa di menomazione o infermità. Con un preavviso del medico provinciale, il congedo si può usufruire anche per le terapie relative a patologie oncologiche.: come fare domanda Per ottenere queste assenze retribuite, il dipendente deve effettuare diverse operazioni. ...

CGiordanp : @matteosalvinimi CARO MINISTRO SONO ANCORA IN ATTESA DI UNA RISPOSTA X LE PENSIONI DI INVALIDITÀ CIVILE 280€ MENS… - valtergabbarini : @Drittorovescio_ non parlate mai se ci saranno aumenti per l'invalidità civile visto che prendiamo una miseria 298.00€ - ittiosi : Dopo di noi: cosa prevede oggi la legge? -