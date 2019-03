Chi è Xi Jinping e quanto guadagna

Xi Jinping - Ottavo re di Roma - nei tg e sui giornali di PeChino : Salvo ricomparire recentemente in un costoso tentativo di rilancio ora che la Cina è seconda economia del mondo e si può permettere una linea di produzione solo per vetture di rappresentanza politica,...

Xi Jinping in Italia - perchè il porto di Trieste è così strategico per PeChino : L'arrivo in Italia del presidente cinese Xi Jinping, che si prepara a firmare il memorandum of understanding con lo Stato Italiano, apre la strada a diversi, e più specifici, accordi tra i due Paesi, che comprendono anche le intese tra China communications construction company (Cccc), braccio operativo del Governo cinese sulle infrastrutture, e due dei principali porti Italiani: Genova e Trieste...

Xi Jinping mette in Chiaro che il tema 5G è centrale nell'accordo con l'Italia : ... New Era, richiamo alla sua dottrina politica, più volte usato nella lettera/documento del leader cinese, per la Belt and Road in settori come la marina, l'aeronautica, l'aerospazio e la cultura'. ...

Strette di mano e caccia di scorta Tutte le riChieste speciali di Xi Jinping : Ha chiesto di vedere la Cappella Palatina, una delle chiese più belle del mondo, quando entrerà nei saloni dell'Assemblea Regionale. E se a Pechino proprio Xi è intervenuto di recente per delineare i ...