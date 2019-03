Scontro di ideologie e generazioni | il popolo di Greta Thunberg prova a cambiare il futuro

Blastingnews

(Di giovedì 21 marzo 2019) Al di là degli scontri politici, al di là delle leggi del mercato, un campanello di allarme è stato suonato da tanti giovani e giovanissimi in questi giorni. Venerdì 15 marzo al grido lanciato dasi sono radunati in piazze di tutto il mondo tanti giovani per denunciare le atrocità commesse contro il nostro pianeta. Sembra superfluo parlare di clima e ambiente, perché ci appare come un problema che c'è da sempre e non si è mai risolto, ma quando a farlo è la parte chiamata in causa, ovvero, una piccola potenza mondiale di esseri umani, che altro non reclama se non la salute del proprio pianeta, allora si ha la sensazione di uno stravolgimento, da tempo atteso. E siad accettare lo stravolgimento con un silenzio, forse di vergogna, ma anche pieno d'affetto.traLa terra sembra sia da tempo contesa dall'ideologia della crescita e dalla pratica ...

