Salute | la felicità passa per la pancia | i segreti del benessere in un libro

meteoweb.eu

(Di giovedì 21 marzo 2019) Stress, colite,gonfia e grassa sono spesso associati a malumore e a disagio. Il percorso per riconquistaredunque dalladella. Lo spiega Serena Missori, medico chirurgo, specialista in endocrinologia e diabetologia, nel nuovo”La dieta della” (edizioni Lswr), presentato oggi a Milano durante la conferenza stampa con show cooking e preparazione di alcune ricette da parte dell’autrice.”Che sia a mela, a punta, a pera, con rotoli, con ciambelle, ciascunaha bisogno di essere rimessa in sesto”, afferma. Dopo il successo de “La Dieta dei Biotipi” e “La Dieta della Tiroide”, Missori torna in libreria con un nuovo approccio, mirato ed efficace, basato sul metodo ”Missori-Gelli*” biotipizzato, studiato per contrastare lagonfia, i rotolini di troppo, ...

SkyTG24 : Giornata mondiale della felicità: il legame tra bresaola e buon umore - M5S_Baroni : E’ solo una foto ma dietro c’è tutta la soddisfazione, commozione e felicità di aver fatto, dopo anni di battaglie,… - zaynftjuan : RT @drogonsdaughter: E comunque questo è l'ennesimo esempio che dimostra che anche le persone che sembrano la felicità e la gioia di vivere… -