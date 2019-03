Perché il Napoli o il Comune non mette in vendita i sediolini rossi del San Paolo?

Perché Lozano piace ad Ancelotti e al Napoli. Gazzetta : vale 40 milioni : Mino Raiola Non è una novità. Hirving Lozano, 23 anni, attualmente al Psv che tra l’altro sta conducendo alla vittoria in campionato, è un calciatore che piace molto a Carlo Ancelotti. Oggi la Gazzetta scrive – a ragion veduta – che è il primo della lista dei calciatori desiderati dall’allenatore del Napoli. Certamente tra i primi. Ancelotti commentò i Mondiali in Russia per una tv messicana. E vide Lozano segnare la ...

Nicola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - Perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Nocola : «Se abbiamo segnato alla Juventus - Perché non possiamo farlo anche al Napoli?» : Davide Nicola, allenatore dell’Udinese, alla vigilia della sfida col Napoli è intervenuto in conferenza stampa: «La Juventus ha dimostrato di non essere una squadra qualunque, anche in Champions. I primi tre gol subiti sono nati da situazioni di poca attenzione, è mancata la sintonia e l’aggressività, fermo restando che avevamo la Juve davanti e fermo restando la nostra voglia di fare una partita di livello. Adesso c’è il ...

Sassuolo-Napoli - Davide Ancelotti : “ecco perchè abbiamo scelto un centrocampo di quantità” : Pareggio per il Napoli nella gara di campionato contro il Sassuolo, l’attaccante Insigne ha risposto a Berardi. Al termine della partita non si è presentato l’allenatore Carlo Ancelotti ancora scosso per la scomparsa di Alberto Bucci. Ecco le dichiarazioni di Davide Ancelotti, figlio dell’allenatore del Napoli e vice: “Nel primo tempo abbiamo avuto occasioni per andare in vantaggio. Il Sassuolo a inizio secondo ...

La Confessione - Gomez a Gratteri : “Perché Napolitano non la volle ministro?”. “Mi considerava troppo caratterizzato” : Nicola Gratteri è l’ospite de “La Confessione” di Peter Gomez venerdì 8 marzo alle 22.45 su Nove. Il magistrato e il giornalista ripercorrono i fatti del 2014 quando l’allora presidente del Consiglio incaricato Matteo Renzi propose a Gratteri di diventare ministro della Giustizia. Il Procuratore della Repubblica di Catanzaro ricorda di essere stato chiamato dall’allora ministro Graziano Delrio che voleva ...

Clamoroso Hamsik : “Ecco perchè ho lasciato il Napoli” : Marek Hamsik, intervistato ai microfoni di “Il Mattino”, ha colto l’occasione per sottolineare il suo punto di vista sul suo addio al Napoli e per spiegare la sua scelta nel sposare la nuova avventura in Cina. Il centrocampista slovacco è stato chiaro: “Se avessimo lottato per lo scudetto la Cina avrebbe potuto aspettare”. Insomma, un […] More

Ecco Perché Napoli-Juventus non sarà mai una sfida normale : Nel momento in cui l?arbitro Rocchi ha tirato fuori il secondo cartellino rosso e ha espulso Pjanic è cominciata la partita del Napoli. Dieci contro dieci, finalmente ad armi pari,...

Napoli - aggredito perchè di colore. Baby gang chiede scusa e l'abbraccio commuove il web : Era il 18 febbraio scorso quando un gruppo di ragazzini ha aggredito Yacoubou Ibrahim , 51 anni, in Italia dal 1991 e mediatore culturale a Napoli. Yacoubou non ha voluto definire l'aggressione a ...

Perché è pericoloso rappresentare i ragazzi di Napoli solo come "eroi negativi" : ... seguito a ruota dai "cippi" di Sant'Antonio , ovvero l'accensione dei falò di legname in alcuni quartieri del centro cittadino, anche quelli documentati dalla cronaca . I rimandi continuano per l'...

LETTURE/ Moderna Perché antica : Napoli - il segreto di un cuore vivo : Meta turistica vicina e abbordabile. Pullula di chiese, castelli e musei. Ricca di storia e di opportunità. Ed è la più misteriosa città d'Europa

Juve virtuosa - Napoli di meno : ecco Perché : Programmazione, progettualità e velocità di azione sui mercati, sportivo e finanziario,. Sono queste le tre caratteristiche principali della gestione di Andrea Agnelli presidente, dal maggio 2010, ...

I tifosi del Napoli non vanno allo stadio Perché con Orsato e Pjanic è stato tutto chiaro : Non ci sarà mai un Leicester Cari amici del Napolista, vi seguo quotidianamente e quindi mi rivolgo a voi come foste di famiglia. Il mio sentimento personale è che i tifosi del Napoli, come me che pure seguo ormai distrattamente da Sky, non vanno allo stadio in quanto la famigerata partita Inter – Juve, episodio Pianjc, ha fornito la prova provata che lo scudetto in Italia, se c’è di mezzo la Juve, non è contendibile. allo stesso ...

Napoli - Ospina : 'Non gioco Perché altrimenti scatta l'obbligo di riscatto' : Con il rientro di Alex Meret, David Ospina ha perso il posto da portiere titolare del Napoli , "retrocedendo" nelle gerarchie di Ancelotti. Il nazionale colombiano " arrivato in prestito dall'Arsenal ...

Dentro le mura dell’ospedale San Giovanni Bosco di Napoli ci sono centinaia di formicai Ecco Perché|Video-denuncia : Gli insetti nei reparti, attratti dal cibo e temperature favorevoli. La struttura non è stata mai sottoposta a radicali lavori di manutenzione. Il bar chiuso per noie amministrative, il caso del parcheggio custodito da abusivi e le liti tra sindacati e passata dirigenza