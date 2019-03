Milano | falso allarme bomba in Duomo | denunciato uomo in Abruzzo

Milano. on. Morelli - Lega - : "Pereira falso - chi svende Scala non merita di stare a Milano" : "Il sindaco Sala, che chiede silenzio, dovrebbe invece urlare alla città e al mondo il licenziamento in tronco di Pereira. Capisco le difficoltà di Sala di riconoscere pubblicamente quanto avvenuto ...

Grillo su marcia Milano : 'Il razzismo è un falso problema'. Sala replica : 'Rispettare chi scende in piazza' : Sul suo Blog del fondatore dei Cinquestelle parla di fenomeno esclusivamente mediatico. Il sindaco: 'Proprio tu che hai fatto capire a tanti cos'è la partecipazione...'

Grillo sulla manifestazione di Milano : "Razzismo falso problema" | : Il co-fondatore del M5s, con un post sul blog, commenta l'iniziativa "People" di sabato 2 marzo a Milano: "Italia divisa sul nulla, c'è soltanto un crescente egoismo sociale". Poi ammonisce: "Sembra ...

Grillo attacca la manifestazione di Milano 'Razzismo falso problema'. Sala risponde 'Chi scende in piazza va rispettato' : Piuttosto che cacciare i mafiosi della politica offre a quella stessa vecchia politica alibi per rifarsi l'ennesimo lifting. Terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: cabaret ...

Marcia contro il razzismo a Milano - People/ Beppe Grillo 'Solo un falso problema' : A Milano è andata in scena la Marcia contro il razzismo denominata People. Beppe Grillo ha voluto dire la sua "razzismo solo un falso problema"

Grillo contro la piazza di Milano : 'Il razzismo è un falso problema' : 'Piuttosto che cacciare i mafiosi della politica offre a quella stessa vecchia politica alibi per rifarsi l'ennesimo lifting. Terreno di coltura ideale per i frou frou piddini e berlusconiani: ...

Grillo su manifestazione di Milano : "Razzismo falso problema" - : Il co-fondatore del M5s, con un post sul blog, commenta l'iniziativa "People" di sabato 2 marzo a Milano: "Italia divisa sul nulla, c'è soltanto un crescente egoismo sociale". Poi ammonisce: "Sembra ...

Toninelli - polemica con Sala per il post (poi rimosso) sul costo del biglietto : “A Milano più caro”. Il sindaco : “Falso” : Ha dovuto rimuovere un post su facebook dopo averlo scritto. Il motivo? Un errore nel costo del biglietto del trasporto pubblico. Un bel problema se a farlo è addirittura chi dei trasporti è addittura ministro. L’obiettivo di Danilo Toninelli era criticare la scelta del Comune di Milano e del sindaco, Giuseppe Sala, di aumentare il ticket di metropolitana, tram e autobus, sostenendo che a Torino, città governata dal Movimento 5 Stelle, il ...

Milano : polizia locale denuncia onlus per truffa e falso : Milano, 1 feb. (AdnKronos) - La polizia locale di Milano ha denunciato per truffa e falso una onlus, dopo la denuncia da parte di diversi cittadini e comitati. Gli agenti dell’Annonaria, sotto la direzione del comandante Marco Ciacci, hanno verificato, con controlli da fine novembre alla fine di gen