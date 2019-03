Milan | Kessie e Biglia multati dalla società

Milan - lite Biglia-Kessié : ecco i provvedimenti assunti dal club rossonero nei confronti dei due giocatori : La società rossonera ha convocato oggi il centrocampista argentino e l’agente dell’ivoriano, comunicando loro i provvedimenti assunti per la lite avvenuta durante il derby Gennaro Gattuso aveva anticipato tutto alla fine del derby di domenica scorsa, rivelando che Biglia e Kessié avrebbero pagato le conseguenze della lite avvenuta in panchina durante la sfida con l’Inter. Spada/LaPresse Nella giornata di oggi, la società ...

Sportmediaset - Milan-Kessie - divorzio possibile : Premier o Cina : Mossa indispensabile, visto che il francese è sempre più importante nell'economia della squadra. Ma la cifra da versare nelle casse dei 'Blues' è comunque molto alta. E se i rossoneri dovessero ...

Milan - Gattuso senza 11 nazionali : Kessie e Laxalt i più 'lontani' : Difficile ricompattarsi, se dopo una sberla ci si disperde. Sconfitto nel derby e scottato dalla rissa Kessie-Biglia, il Milan vorrebbe voltare pagina e riprendere a concentrarsi sulla rincorsa alla ...

Milan - Leonardo furioso dopo la lite Biglia-Kessie : 'Nessuno esce dallo spogliatoio finché non risolviamo questa cosa'. Il Corriere dello sport attribuisce queste dichiarazioni a Leonardo, furioso dopo la sconfitta del derby ma sopratutto per la lite che ha visto come protagonisti Kessie e Biglia.

Lite Kessié-Biglia - cosa succede adesso in casa Milan? : A spiegare i possibili scenari in casa Milan è stato Alessandro Alciato , intervenuto nella trasmissione pomeridiana di Sara Benci su Sky Sport 24 . "Per Gattuso non è finita qui " ha spiegato ...

Milan - Biglia-Kessie multati per la lite in panchina : club arrabbiato : Milan BIGLIA KESSIE – E’ in arrivo una pesante multa per Biglia e Kessie. La lite tra i due, al momento della sostituzione dell’ivoriano, non è per niente piaciuta alla società che, adesso, sta cercando di prendere alcuni provvedimenti. C’è stata infatti grande tensione sulla panchina del Milan nel secondo tempo del derby con l’Inter. […] L'articolo Milan, Biglia-Kessie multati per la lite in panchina: club ...

Milan - Leonardo nello spogliatoio con Kessié e Biglia : il retroscena : Come si legge su Il Corriere dello Sport, il dirigente ha preteso un immediato confronto tra i due: "Adesso nessuno esce di qua finché non risolviamo questa cosa", le parole pronunciate davanti a ...

Milan - Gattuso pensa al 4-3-1-2 : Kessié e Suso verso l’esclusione - Paquetà trequartista : L’amara sconfitta nel derby contro l’Inter rischia di lasciare strascichi pesanti nel Milan. Dopo la brutta prestazione offerta dai suoi soprattutto nel primo tempo, Gattuso sta pensando di attuare alcuni cambiamenti. Il tecnico Milanista potrebbe approfittare della sosta dedicata alle nazionali per mettere a punto un nuovo sistema di gioco. In tal senso, il reparto che subirebbe i maggiori cambiamenti sarebbe il centrocampo. ...

Milan - la lite Kessie-Biglia sarà punita : multe in arrivo : Anche se dal Milan non filtrano decisioni sui provvedimenti da adottare, rinviati al ritorno di Frank Kessie (convocato dalla Costa d’Avorio con cui giocherà nelle qualificazioni alla Coppa d’ Africa contro il Ruanda), l’ex atalantino e Lucas Biglia, dopo la lite di domenica sera nel derby, con ogni probabilità saranno multati: c’ è un regolamento interno […] L'articolo Milan, la lite Kessie-Biglia sarà punita: ...

Milan - Scaroni : “Kessié-Biglia? Ci pensa Gattuso” : Il presidente del Milan, Paolo Scaroni, ha commentato la lite fra Frank Kessie e Lucas Biglia durante il derby perso dai rossoneri contro l’Inter, a margine del workshop ‘Restart, insieme per il Calcio’, tenutosi nella sede di Sky: “Io non tiro le orecchie, ci pensa Gattuso“. Sulla partita aggiunge: “Cosa dire del derby? Abbiamo perso, porca miseria… Però è stata una bella partita“. SCARICA ...

Kessié-Biglia e non solo : le altre liti in casa Milan. LE FOTO : La sostituzione, qualche parola di troppo e poi la lite. Kessié contro Biglia, in quel faccia a faccia che per Gattuso è 'la sconfitta più grande'. Ultimo di quattro casi nel mondo milanista: in passato ne fu protagonista lo stesso allenatore rossonero, ma anche Ibra in quel famoso scontro da far west con l'americano Onyewu liti MILAN, I VIDEO DEI PRECEDENTI KESSIÈ-BIGLIA: ...

Milan : nervi tesi tra Kessiè e Biglia - possibile stangata? : Durante il derby di ieri sera, Franck Kessiè e Lucas Biglia sono venuti quasi alle mani e il Milan, con Gattuso in primis, ha intenzione di punire l’accadutoMilan / Biglia / KESSIE’ / GATTUSO – Non è stata una serata da ricordare per il Milan di Gattuso che, oltre ad aver perso il derby per 3-2, è stato protagonista di una scena non proprio felice in panchina. Infatti, mentre la gara proseguiva, le telecamere hanno ...

Derby Milan-Inter - Gattuso su Kessie-Biglia : “Non ho visto - altrimenti mi sarei buttato nella mischia” : “Non ci sono stati errori tecnici, ma di atteggiamento. Il problema oggi è che ogni volta che andavamo a pressarli giocavamo poi in inferiorità numerica. Abbiamo interpretato male la partita, a differenza di quanto abbiamo fatto negli ultimi mesi”. È un Rino Gattuso amareggiato dopo la sconfitta per 3-2 subita nel Derby contro l’Inter. Il tecnico dei rossoneri a fine gara ha analizzato il match e si è poi soffermato sul brutto ...

Milan - il derby perso fa infuriare Salvini : “noi come bradipi. Ma Kessiè deve giocare per forza?” [FOTO] : Il Milan perde il derby e riceve le critiche del super tifoso Matteo Salvini: il leader della Lega paragona i giocatori a dei bradipi e punta il dito contro Kessiè Grande delusione fra i tifosi del Milan dopo il derby perso 2-3 contro l’Inter. Rossoneri in grande difficoltà, incapaci di mettere in pratica il proprio gioco per gran parte della partita, sempre sotto nel punteggio e mai apparsi pienamente in grado di recuperare. Tante ...