I cento anni del vero jolly che faceva squadra da solo

cento anni di Bentley - un nuovo V8 biturbo : ...artigianale degli esperti che lavorano nella Casa in Gran Bretagna e inizieranno ad essere consegnate a partire dal terzo trimestre negli USA e dal primo trimestre del 2020 nel resto nel mondo, le ...

Prato - Forza Nuova in corteo per i cento anni dei Fasci. Città in rivolta - dal sindaco al vescovo. Ma la questura non lo vieta : L’hanno chiamata “Salvare l’Italia” contro “l’invasione” dei migranti. E per la manifestazione non hanno scelto una data casuale: il 23 marzo, centenario della costituzione dei Fasci di combattimento. Forza Nuova ha organizzato per sabato alle 15.30 un corteo nazionale a Prato a cui parteciperà anche il suo leader e fondatore, Roberto Fiore, ma la Città negli ultimi giorni si è ribellata: il sindaco Matteo Biffoni ha chiesto alla questura di ...

Trieste riscopre la sua anima asburgica e celebra i trecento anni del porto : In un mondo che si barrica tra dazi e spietate lotte commerciali, le zone franche con i loro benefici doganali tornano a essere punti di attrazione. Dalla Cina la nuova Via della seta passa di qui, ...

Vent'anni senza Stanley Kubrick - l'ultimo grande regista del Novecento : Secondo molti, il più grande. Uno dei registi che ha creato il mito dell'autore, trapiantandolo nel cuore di una Hollywood in crisi, tra la fine dell'epoca classica e il tentativo di presa del potere ...

F1 – Test Barcellona - Hamilton e Bottas contenti a metà : il britannico pone l’accento su alcuni problemi : I due piloti della Mercedes hanno commentato i progressi della W10, facendo luce su alcuni problemi incontrati nel corso dei Test Le novità introdotte dalla Mercedes in questa seconda sessione di Test a Barcellona stanno mostrando i frutti sperati, la W10 migliora a vista d’occhio soddisfacendo il palato esigente di Hamilton e Bottas. Nel Day-2 dei Test al Montmelò, i due piloti hanno percorso quasi 200 giri senza avere il benché ...

cento anni Peugeot e cento anni Citroen - i tempi cambiano... : I filmati, trasmessi sui social network, metteranno in luce la passione che Citroën riesce a suscitare in tutto il mondo. Evento a sorpresa, invece, lo Street Burst Day che s i terrà a giugno in ...

Milano. Il percorso del Museo del Novecento si estende fino agli anni ottanta : Sono state inaugurate al Museo del Novecento le rinnovate sale dedicate a Marino Marini, le sale conclusive del percorso espositivo

cento anni di Citroen - che passione : Il conforto di una pausa golosa sarà gradito a grandi e piccoli, dopo le ore passate nel mondo ludico di Citroën. Per iniziare, una torta '2CV', realizzata con uno stampo per torte con la forma ...

Bulgaria : viceministro Economia - Pil cresciuto del 30 per cento in 10 anni : Sofia, 24 feb 19:22 - , Agenzia Nova, - Il prodotto interno lordo , Pil, della Bulgaria è cresciuto del 30 per cento in 10 anni. Lo ha affermato il viceministro dell'Economia bulgaro... , Bus,

La Contea di Modica nei primi anni del Cinquecento : Un mondo che rimbalzò agli onori della cronaca storica e della ribalta internazionale per aver fatto da quinta alla scoperta dell'America. La storia della piccola Contea di Modica s'inscrive, infatti,...

Milano : a Museo Novecento nuovo percorso fino ad anni Ottanta : Milano, 23 feb. (AdnKronos) - Sono state inaugurate oggi al Museo del Novecento di Milano le nuove sale dedicate a Marino Marini, conclusive del percorso espositivo sull’arte dagli anni Sessanta agli anni Ottanta, con l’allestimento di 122 opere di 56 artisti, e il nuovo laboratorio didattico, che s

Duecento anni fa nasceva Alfred Escher - padre della Gotthardbahn : Indirizzo e-mail La Svizzera in un click Democrazia diretta Politica Economia Cultura Società Scienza e tecnologia Multimedia

Morto Gianni Fucci - uno dei maggiori poeti dialettali romagnoli del secondo Novecento : Lo scrittore Gianni Fucci, uno dei maggiori poeta dialettali romagnoli del secondo Novecento, autore di numerose raccolte di versi, è Morto all'ospedale di Santarcangelo di Romagna , Rimini, all'età ...

Scoperto un nuovo dinosauro : è un piccolo oviraptosauro sdentato che visse cento milioni di anni fa : In Mongolia è stato Scoperto un nuovo baby-dinosauro completamente sdentato. I resti dell’esemplare sono stati rinvenuti nel Deserto del Gobi: si tratta di una nuova specie di oviraptosauro, un gruppo di dinosauri simili a uccelli e coperti di piume che vivevano in Asia e Nord America nel Cretaceo superiore, tra 100 e 66 milioni di anni fa. La scoperta, pubblicata sulla rivista Plos One da una équipe dell’Università Nazionale di ...