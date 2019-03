E´ il primo giorno di primavera - ma a Castelvetrano piove! : E´ il primo giorno di primavera, ma a Castelvetrano piove! Piovono arresti e perquisizioni. Ed ancora una volta c´è una parte della politica locale coinvolta. La Città si sveglia ...

Turismo - Campania al primo posto nel Mezzogiorno : NAPOLI - La Campania è la prima regione del Mezzogiorno per flussi turistici: nel triennio 2016-2018, infatti gli arrivi sono cresciuti ad un tasso medio annuo pari al 5,17%, significativamente più ...

Lo spettacolo della Superluna nel primo giorno di Primavera [GALLERY] : 1/4 Credit: Renzo Pellicano ...

Equinozio il 20 marzo - il primo giorno di primavera in anticipo di un’ora : Fare le pulizie di primaveraPiantare fiori coloratiAbbellire casaDecorare uova (e poi sotterrarle)Fare un viaggio per vedere la luceAccendere un fuoco duraturoAccendere una candela.Mangiare cipolleColorare l'amoreNon è sempre il 21 marzo. ll primo giorno di primavera varia ogni anno. Nel 2019 è il 20, mercoledì, come lo scorso anno e nei due precedenti. In effetti l’Equinozio è un attimo soltanto che cade però in un giorno differente quasi ogni ...

Equinozio 2019 - Buongiorno e Buon primo giorno di Primavera! Ecco FRASI e CITAZIONI da inviare oggi : La primavera astronomica inizia ufficialmente oggi con l’Equinozio: quest’anno si verifica il 20 marzo, alle 22:58 UTC (le 21:58 ora italiana). I due equinozi, uniti ai solstizi, scandiscono i ritmi della Natura, dividendo l’anno solare in quattro parti uguali: sono le pause e i passi di una danza cosmica di cui tutti facciamo parte. Per l’occasione, proponiamo una selezione di FRASI e CITAZIONI che possiamo condividere su social e app ...

Visita fiscale Inps il primo giorno di malattia - a che ora può arrivare? : Visita fiscale Inps il primo giorno di malattia, a che ora può arrivare? primo giorno di malattia e Visita fiscale, cosa dice la legge Visita fiscale Inps il primo giorno di malattia, a che ora può arrivare? Orario Visita fiscale nel primo goirno di malattia La Visita fiscale Inps può arrivare fin dal primo giorno di malattia? La risposta è affermativa. I lavoratori dipendenti privati e pubblici sono sottoposti alla Visita fiscale dal primo ...

Vela – Paul e Shark Trophy - International Dragon Cup : primo giorno di gare a Sanremo : Sole splendente, temperatura primaverile e vento leggero per la prima giornata di gare della 13ª edizione del Paul & Shark Trophy, International Dragon Cup, evento organizzato Yacht Club Sanremo primo giorno di regate per la tredicesima edizione del Paul & Shark Trophy, International Dragon Cup, evento organizzato Yacht Club Sanremo e riservato ai monotipi a bulbo della classe Dragone. Un sole splendente e una temperatura ...

MotoGp - 'primo giorno di scuola' - Valentino Rossi carico per l'esordio stagionale : il post social del Dottore : Valentino Rossi mostra tutta la sua gioia nel tornare in pista sui social: il post del Dottore al termine della prima giornata sul circuito di Losail Si accendono finalmente i motori, oggi sul ...

MotoGp Yamaha - Rossi : «Mi sento come al primo giorno di scuola» : LOSAIL - ' I 40 anni sono un momento importante nella vita. Mi sento bene, è come il primo giorno di scuola, è sempre interessante vedere tutti i ragazzi del paddock, il look delle nuove moto. Sembra ...