Skoda | l' auto in futuro potrà essere ' l' indirizzo di consegna' per gli acquisti online

Auto più vendute in Europa nel 2018 - la Skoda Octavia è prima in tre Paesi : Fiat , stando alle elaborazioni della rivista tedesca Auto Motor und Sport, domina in Italia con la Panda , 124.266, e piazza anche la 500X al terzo posto dopo la Clio. Peugeot si 'consola' con la ...

Škoda Auto DigiLab : in futuro la propria auto potrà essere utilizzata come indirizzo di consegna : La propria auto come indirizzo di consegna: il progetto pilota di Škoda auto DigiLab Per molti acquirenti online la posizione dell’auto e il numero di targa potranno presto fungere da nuovo indirizzo di consegna. In collaborazione con Alza.cz e Rohlik.cz, Škoda auto DigiLab ha sviluppato un sistema grazie al quale il corriere può posizionare il pacco direttamente nel bagagliaio dell’auto. La tecnologia richiesta per l’accesso remoto al ...

Skoda Vision iV - La Suv-coupé elettrica a guida autonoma : La Skoda Vision iV debutta al Salone di Ginevra e con lei il marchio del Gruppo Volkswagen fa il primo passo concreto verso la elettrificazione. La concept è infatti basata sulla piattaforma modulare Meb e rappresenta la Visione di una crossover sportiva dalle quale in futuro deriverà un prodotto di serie. Nel presentare la Vision iV e la strategia per l'introduzione dei modelli elettrificati, che nel 2019 giungeranno sul mercato con la ...