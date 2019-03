Secondo i dati di NPD | Nintendo Switch è stata la console più venduta nel mese di

eurogamer

(Di mercoledì 20 marzo 2019)ha recentemente raggiunto i due anni del suo ciclo vitale e in maniera prevedibile le sue forti vendite hanno subito una battuta d'arresto. Tuttavia lacontinua a dominare le classifiche di vendita (almeno in America), come afferma NPD.Come riportaEnthusiast, l'analista di NPD Mat Piscatella ha pubblicato un rapporto in cui viene fuori cheè lapiùdi febbraio 2019. I numeri esatti non sono stati ancora forniti, tuttavia sappiamo che l'ibridaha generato un volume di dollari superiore ai suoi concorrenti. Bisogna anche specificare che febbraio si conferma essere ilpiù roseo diin termini di vendite hardware dal 2011, anno in cui Wii si confermava come la piattaforma principale della compagnia (il 3DS era l'ultimo arrivato).Considerando cheha dominato anche le classifiche di gennaio, ...

