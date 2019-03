Regno Unito | inflazione in recupero e oltre attese a febbraio

Immobiliare - rallenta crescita prezzi case in Regno Unito : Mercato Immobiliare del Regno Unito in fase di rallentamento . L'ultima indagine condotta dall'Office for National Statistics, ONS,, che si unisce a quelli degli Istituti privati Halifax e Nationwide, ...

Nel Regno Unito crescono le retribuzioni con l'inflazione : Sul fronte dei dati, l'economia del Regno Unito sembra avere un andamento abbastanza positivo, con la disoccupazione che è scesa al 3,9%, il livello più basso dalla metà degli anni '70, mentre la ...

Regno Unito - cala tasso disoccupazione ma crescono sussidi : A luci ed ombre il mercato del lavoro inglese , che evidenzia una riduzione del tasso di disoccupazione, ma delude quanto a numero di richieste di sussidio. Nel mese di febbraio, il numero dei senza ...

Reggono bene i dati economici del Regno Unito : Sul fronte dei dati, l'economia del Regno Unito ha continuato a reggere bene, nonostante la disfunzione politica. Il tasso di disoccupazione è addirittura sceso al 3,9 % dal 4 % che già di per sè ...

Brexit - May ‘obbligata’ a chiedere il rinvio Bruxelles vuole Regno Unito alle europee “A rischio il contesto legale dell’Unione” : Il parlamento inglese non voterà una terza volta sull’accordo raggiunto tra Theresa May e i negoziatori di Bruxelles sulla Brexit. L’annuncio è arrivato da John Bercow, speaker della Camera dei Comuni, che nel corso della seduta di lunedì pomeriggio ha citato a sostegno un precedente del 1604 e un regolamento parlamentare del 1844. Bercow ha spiegato che il governo non può sottoporre ai rappresentanti della Camera una proposta con alcune ...

Anche il Regno Unito vuole un reddito di cittadinanza" : In questo modo si eviterebbe l'impoverimento delle famiglie, e si permetterebbe di stimolare consumi e, quindi, l'economia interna. C'è però il nodo di come finanziare una siffatta politica, visto ...

Regno Unito : sposa trova messaggio inciso sulle sue scarpe nuziali - è della madre deceduta : Emma Letts, una donna inglese di 38 anni che sta per sposarsi, ha avuto un regalo davvero inaspettato in occasione dei preparativi delle sue nozze. La donna, recandosi a ritirare le scarpe che utilizzerà il giorno del suo matrimonio, ha infatti potuto leggere un messaggio che sua madre, deceduta per un cancro ai polmoni, le ha voluto lasciare inciso sulle suole delle scarpe. In questo modo Emma potrà avere sua madre accanto anche recandosi ...

"Se il Regno Unito non organizzerà le elezioni di maggio sarà fuori dal primo luglio". Lo rivela la bozza di un documento Ue : "La partecipazione del Regno Unito all'Ue terminerà il primo luglio se il Paese non organizzerà le elezioni europee di maggio". Emerge da una bozza di documento distribuita nel corso della riunione dei 27 ambasciatori dell'Ue per preparare la discussione dei leader al Consiglio europeo del 21 marzo, sulla richiesta di estensione della permanenza del Regno Unito nell'Unione, che si attende arrivi dalla premier britannica Theresa May ...

L'ambasciatore in Regno Unito Raffaele Trombetta all'Huffpost : "Anche dalla Brexit tante occasioni per l'Italia" : La "via dolorosa" di Theresa May sul cammino della Brexit. Gli interessi italiani e le possibili alternative. Temi cruciali anche in vista delle elezioni europee di maggio. HuffPost ha intervistato L'ambasciatore italiano nel Regno Unito, Raffaele Trombetta.Dal suo osservatorio privilegiato, come vede il complicato momento politico che vive il Regno Unito?Il Paese è chiaramente ancora diviso dopo il referendum e le divisioni attraversano ...

Il Regno Unito ha chiesto di posticipare la Brexit : La Camera dei Comuni ha approvato a larga maggioranza una mozione che autorizza il governo a chiedere un rinvio. La parola passa ora all'Ue

Il Regno Unito chiederà di posticipare la Brexit : La premier britannica Theresa May esce da Downing Street (foto: Jack Taylor/Getty Images) La Brexit? Ci sarà, forse, ma non ora. Il parlamento britannico ha approvato una mozione che autorizza il governo a chiedere un’estensione dell’articolo 50 per posticipare l’uscita dall’Ue. La parola passa ora a Bruxelles. L’emendamento, presentato dal governo, è stato approvato con una larga maggioranza grazie al sostegno del ...

Il Regno Unito chiederà una proroga di Brexit : Il Parlamento ha autorizzato il governo a chiedere una proroga dei termini di uscita dall'Unione Europea che tra una settimana deciderà se concederla

Brexit - il Regno Unito ha rifiutato anche il “no deal” : Alcune persone seguono l’esito del voto in diretta televisiva (foto: Jack Taylor/Getty Images) I britannici non vogliono l’accordo negoziato con l’Unione europea e non vogliono nemmeno uscire senza un’intesa con Bruxelles. Nella serata di mercoledì 13 marzo la Camera dei Comuni ha respinto un emendamento che apriva alla possibilità di un no deal, cioè il divorzio disordinato e senza accordo del Regno Unito, con un margine ...