Ottime vendite per Anthem negli USA nel primo mese | è il secondo più grande lancio di

(Di mercoledì 20 marzo 2019) NPD ha pubblicato il report relativo alleStati Uniti per ildi febbraio, rivelando l'hardware e i software più venduti per il periodo e fornendo un aggiornamento generale sulla salute del settore.Come riporta Gamespot, a partire dalledi giochi,è stato il titolo più venduto del, battendo altre nuove uscite come Jump Force, Far Cry New Dawn e Metro Exodus., inoltre, è diventato ilpiùnella storia di BioWare, solo dopo Mass Effect 3 del 2012. Ed è anche ilgioco più venduto del 2019, seguito da Kingdom Hearts III. Ledigitali per PC non sono incluse.Leggi altro...

