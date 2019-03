Ora Google declama poesie | i versi di Guido Catalano recitati dall’Assistente

Google Stadia a tutto Battle Royale - pronto supporto per mille utenti contempOranei? : È stata senza dubbio una GDC 2019 memorabile quella che ha preso vita in quel di San Francisco, con Google che ha indossato gli improbabili panni di protagonista del settore videoludico e ha sorpreso tutti con la sua Google Stadia. La nuova console del colosso statunitense si appresta a mettere sotto scacco l'eccellente concorrenza di Sony, Microsoft e Nintendo, proponendo un modo di fare gaming che si discosta in maniera netta e decisa dagli ...

FOrati anche i Google Pixel 4 : design decisamente più moderno : Continuano a fare rumore i Google Pixel 4, rappresentanti della prossima generazione di Googlefonino, dopo l'eventuale parentesi dei Pixel 3 Lite, attesi per questa primavera. Come riportato da 'phandroid.com', il portale 'phonedesigner' ha condiviso su Twitter una serie di render, che spingono nella direzione che vi avevamo anche noi segnalato pochi giorni fa circa il design che il dispositivo potrebbe avere, rompendo la tradizione col passato. ...

I dispositivi Android TV che supportano Google Assistant sono Ora controllabili tramite Google Home : Google Home ha ufficialmente introdotto il supporto ai dispositivi Android TV. L'articolo I dispositivi Android TV che supportano Google Assistant sono ora controllabili tramite Google Home proviene da TuttoAndroid.

Google Assistant amplia il supporto bilingue e migliOra il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti : Google Assistant amplia il supporto bilingue consentendo agli utenti di sfruttarlo in due lingue diverse senza accedere alle impostazioni e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti che ora possono essere controllati singolarmente e come gruppo. L'articolo Google Assistant amplia il supporto bilingue e migliora il controllo delle tapparelle e dei volumi di gruppi di altoparlanti proviene da TuttoAndroid.

La guerra tra Oracle e Google si sposta in Australia - tra interessi segreti e profili ombra : Oracle attacca Google in Australia chiedendo la divisione di Ricerca Google dal resto della compagnia, svelando presunti interessi segreti. L'articolo La guerra tra Oracle e Google si sposta in Australia, tra interessi segreti e profili ombra proviene da TuttoAndroid.

Crescono gli speaker con Google Assistant che supportano le chiamate vocali - ma l’Italia resta ancOra al palo : Google ha aggiornato le pagine di supporto per offrire un quadro più chiaro sui prodotti che possono ricevere o effettuare chiamate vocali L'articolo Crescono gli speaker con Google Assistant che supportano le chiamate vocali, ma l’Italia resta ancora al palo proviene da TuttoAndroid.

Google Voice Access ottiene il supporto per la lingua italiana e altri migliOramenti : L'aggiornamento di oggi di Google Voice Access aggiunge il supporto per quattro nuove lingue: tedesco, francese, spagnolo e italiano. L'update aggiunge anche una nuova opzione per controllare l'attivazione quando si riceve una chiamata, offre un supporto migliore per gli smartphone con il notch e include varie correzioni di bug. L'articolo Google Voice Access ottiene il supporto per la lingua italiana e altri miglioramenti proviene da ...

Secondo un rumor Google starebbe collabOrando con SEGA nello sviluppo di titoli per la sua nuova console : Il binomio rumor + Google è andato molto di moda in quest'ultimo periodo, infatti di recente si parlava di una possibile entrata nel mercato console della compagnia, con la presentazione della sua piattaforma proprietaria. Altre voci più recenti hanno inoltre aggiunto carne sul fuoco, affermando che il colosso informatico starebbe collaborando con SEGA, al fine di sviluppare titoli per la sua nuova console.Come riporta Gamerant, è stato Jonathan ...

Ecco le novità in lavOrazione nell’App Google 9.41 beta : Il codice della versione 9.41 beta dell'App Google evidenzia delle modifiche in corso per la funzionalità "Famiglie", Google Assistant, Google Podcasts, Duplex e l'interfaccia utente. L'articolo Ecco le novità in lavorazione nell’App Google 9.41 beta proviene da TuttoAndroid.

Google continua lavOrare al motore di ricerca su misura per Pechino : Dragonfly non è morto. Il motore di ricerca che Google ha cucito per la censura cinese, sta andando avanti. I dipendenti di Big G contrari al progetto hanno indagato, spulciato i codici, osservato i movimenti. E si sono resi conto che lo sviluppo procede. Lo afferma The Intercept, la stessa testata che – lo scorso luglio - ha rivelato l'esistenza di Dragonfly e indicato – a dicembre – il momentaneo abbandono del progetto. I dipendenti ...

Google Assistant è in grado di prenotare un tavolo al ristOrante in più stati USA e con più dispositivi : La nuova funzione offerta da Google Assistant e basata sulla tecnologia Duplex permette di prenotare rapidamente un tavolo al ristorante tramite lo smartphone. Grazie al feedback degli utenti, Google sta iniziando a rendere questa funzione disponibile sempre a più persone negli USA che ora possono utilizzarla su tutti gli smartphone Google Pixel in 43 stati e in futuro su un numero sempre maggiore di dispositivi. L'articolo Google Assistant è ...

Google Assistant Ora parla italiano sulle Android TV : sulle Android TV Google Assistant si aggiorna e incomincia a parlare l'italiano. Assieme alla lingua di Dante l'assistente di Google supporta ora altri tre idiomi raggiungendo così un totale di 8. L'articolo Google Assistant ora parla italiano sulle Android TV proviene da TuttoAndroid.

Google annuncia novità per i giochi Android - la piattaforma COral e TensorFlow : TensorFlow giunge alla versione 2.0 (alpha) ed allo stesso tempo Google lancia una nuova piattaforma in grado di sfruttarla: Coral. Infine, un nuovo format permetterà di effettuare acquisti in-app attraverso la visione di video promozionali. L'articolo Google annuncia novità per i giochi Android, la piattaforma Coral e TensorFlow proviene da TuttoAndroid.

Google ha collabOrato con il CERN per offrire un’esperienza interattiva del Big Bang in realtà aumentata : Google ha collaborato con il CERN per creare un'applicazione in realtà aumentata che vi guiderà attraverso il Big Bang con una narrazione rilassante di Tilda Swinton. L'app vi offrirà un'esperienza interattiva a 360 gradi che a volte vi chiederà di toccare gli elementi sullo schermo, oppure di inclinare lo smartphone in modo da poter esplorare il cosmo oltre le cornici della vista corrente. L'articolo Google ha collaborato con il CERN per ...