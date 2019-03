Napoli | sembrava incinta e invece aveva un grosso tumore | operata e salvata

Blastingnews

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Da diverso tempo a questa parte notava una grossa protuberanza sul proprio addome e avvertiva uno strano gonfiore addominale, tanto da sembrare praticamente, ciò che la ragazzaera in realtà un. Un cancro che l'colpita a soli diciassette anni. Questo è quanto avvenuto in provincia di, precisamente nel comune di Giugliano. Secondo quanto riferisce il quotidiano Il Mattino, grazie ad alcuni esami e accertamenti più approfonditi, infatti, è stato possibile individuare il teratoma maturo, ovvero ilbenigno che però era oramai diventato di dimensioni giganti e dunque pericoloso. Così, poco dopo la giovane è stata sottoposta ad un'operazione chirurgica nel tentativo di asportarlo, e adesso la giovane sta bene. Una vicenda che senz'altro avrebbe potuto avere dei risvolti ben più tragici.Intervento riuscito in provincia di: viene ...

