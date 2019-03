Morte Daniele Belardinelli | 5 condanne per gli scontri prima di Inter-Napoli

calcioweb.eu

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Cinquea pene fino a 3 anni e 8 mesi di carcere sono state inflitte ai 5 ultras processati con rito abbreviato per rissa aggravata e altri reati per glidel 26 dicembrediin cui perse la vita. Lo ha deciso il gup di Milano, Carlo Ottone De Marchi, a seguito dell’inchiesta coordinata dall’aggiunto Letizia Mannella e dai pm Rosaria Stagnaro e Michela Bordieri. La pena più alta a Nino Ciccarelli, storico capo ultrà della curvaista. Il giudice invece oltre alla condanna a tre anni e otto mesi per Ciccarelli, capo dei Viking della Curvaista con già 12 anni di carcere alle spalle, ha condannato a due anni e 10 mesi Marco Piovella, detto ‘il rosso’, ritenuto il capo dei Boys della curva nerazzurra. E poi ancora 3 anni ad Alessandro Martinoli, ultrà del Varese, che, secondo le indagini, sarebbe ...

