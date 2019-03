Lucia Sardo | a teatro con la strage di Orlando | «Che cosa ci rende umani?»

vanityfair

(Di mercoledì 20 marzo 2019) Lei e lui. Entrambi hanno perso una persona che amavano, vittima di un attentato terroristico. Nel tentativo di superare il dolore, scopriranno di avere in comune molto più di ciò che immaginavano. Lo spettacolo (fino al 24 marzo allo Stabile di Trieste, poi a Brescia, Palermo e quindi Catania) s’intitola La rondine e lo spagnolo Guillem Clua lo ha scritto pensando alladi, in cui il 26 giugno 2016 un terrorista islamico uccise 49 persone. Nei panni del giovane Matteo recita Luigi Tabita. In quelli di Marta, la donna che ha perso il figlio, c’è, 66 anni, molto orgogliosa di interpretare una parte che in Spagna (lo spettacolo ha diversi allestimenti in tutta Europa) fa l’almodovariana Carmen Maura.Chi è la sua Marta? «Una maestra di canto, che ha bisogno di tempo per assimilare la morte del figlio e per capire chi era davvero lui, anche ...

