optimaitalia

(Di mercoledì 20 marzo 2019)Latv disu Italia 1 di, ilsboccatissimo interpretato da, giunge in coincidenza con la notizia del giorno, ossia l'ufficializzazione dell’acquisizione da parte di Disney della 21st Century Fox. Il che, dal punto di vista del cinematic universe, significa che la Disney, che controlla la Marvel, entra in possesso dei diritti dei supereroi che le mancavano, Fantastici 4 e X-Man, compreso quindi il mutante.Non è un acquisto di poco conto, il personaggio si è fatto apprezzare come uno dei pezzi più pregiati della collezione, visti i notevoli incassi dei primi due episodi, 783 milioni, bissati quasi al centesimo da2. Il merito va sicuramente allo stile del personaggio, che già nel fumetto creato da Fabian Nicieza e Rob Liefeld all’inizio degli anni Novanta possedeva le caratteristiche trasposte nel film. ...

StefanoFedele : Deadpool, stasera in prima tv il supereroe politicamente scorretto di Ryan Reynolds - SoloLibri : ?? Deadpool: trama e trailer del film stasera in tv: ?? @TwoReaders @LeggendoLibri @FOLLOWTHEBOOKS_ #deadpool #film ???? - wwwFILMit : Stasera in TV 20 marzo: la primavera inizia con Deadpool in prima visione -