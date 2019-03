Corso a Ragusa per animatori turistici

Corso formativo Avo all'Arezzo di Ragusa : Ha preso il via all'hospice dell' Ospedale Arezzo di Ragusa il Corso formativo per i volontari dell'Avo. Docente è il dottor Franco Di Martino

Ragusa - il piccolo Loris strangolato con le fascette : Veronica Panarello presenta riCorso : Torna a far parlare di se il delitto verificatosi a Santa Croce Camerina, nel Ragusano, nel novembre del 2014. Come si ricorderà, un piccolo bambino di 8 anni fu strangolato con delle fascette dalla sua stessa madre, Veronica Panarello, ad oggi condannata a 30 anni di reclusione. La conferma di tale pena per la Panarello risale al 5 luglio dello scorso anno, allorquando la Corte d'Assise d'Appello di Catania si espresse circa la posizione ...