Acquistare su internet è diventata ormai un’abitudine piuttosto consolidata tra le persone che spesso ...

Arresto De Vito - quando diceva : “Colpire la corruzione con cui i partiti hanno campato per anni” : Finisce in manette Marcello De Vito, presidente dell’Assemblea capitolina coinvolto insieme ad altre tre persone in un’indagine per corruzione e traffico di influenze illecite nell’ambito delle procedure connesse al nuovo stadio della Roma. Un colpo durissimo per l’amministrazione romana e il M5S, che ora ribadisce la piena fiducia nell’operato della magistratura. In attesa di sviluppi e chiarimenti sulla vicenda, sono in molti però a ...

Carlo Conti si racconta a FqMagazine : “Il mio spettacolo più bello? Aver ripreso “al volo” mia moglie Francesca e nostro figlio Matteo” : La rivoluzione di un mediano diventato attaccante, la provincia al successo, una tv garbata e nazionalpopolare. Le diverse anime di Carlo Conti, volto di punta imprescindibile del servizio pubblico, coesistono e si nascondono dietro un sorriso e la battuta pronta. Alle 11.30, puntuale, trova spazio per una chiacchierata tra i numerosi impegni: il tono è istituzionale ma si ammorbidisce quando si sposta sulla vita privata. Tiene il ritmo della ...

"Il destino mi ha rapinato di tutto ciò che avevo. Per mesi mi accompagnavano a lavarmi i denti. Poi mandato via tutti e ho ricominciato" : Per Francesca Fioretti, il 4 marzo è ogni giorno, ogni instante. Non trascorre momento senza che il suo pensiero non vada a Davide Astori, scomparso lo scorso anno in quella data. La compagna del calciatore della Fiorentina ha tenuto privato il suo dolore, lesinando commenti ai giornali. A distanza di un anno dalla perdita, ha raccontato a Vanity Fair come le cose per lei siano cambiate, le difficoltà di convivere con un tormento, ...

"Una botta pazzesca". Il mondo pentastellato sconvolto dall'arresto di De Vito : "Per noi è una botta pazzesca". Le parole "arresto" e "tangenti" piombano sul Campidoglio come un fulmine a ciel sereno. Alle sette del mattino il presidente dell'Assemblea Marcello De Vito, il numero due di palazzo Senatorio, viene arrestato per corruzione nell'ambito di un'inchiesta che coinvolge anche il nuovo stadio della Roma, accusato di essere "a disposizione del gruppo Parnasi".Nessuno tra i consiglieri e i parlamentari ci ...

Caso Diciotti in Senato - si vota sul processo a Salvini : "Scusate se leggo - mi emoziono" : L'intera giornata del Senato della Repubblica è dominata dal Caso Diciotti, con l'aula di Palazzo Madama chiamata a decidere se concedere l'autorizzazione a procedere nei confronti del ministro dell'Interno Matteo Salvini. Il voto, previsto per le ore 13, sarà palese senza proclamazione immediata del risultato. Infatti i Senatori che non hanno partecipato alla votazione potranno comunicare il proprio voto palese ai Senatori ...

Meghan Markle sorprende in pubblico : a lutto per la Nuova Zelanda : Meghan Markle ha di nuovo interrotto il congedo maternità per omaggiare le vittime della strage in Nuova Zelanda. Nonostante sia all’ottavo mese di gravidanza, la Duchessa del Sussex ha accompagnato il marito Harry alla New Zealand House di Londra per commemorare le 50 persone morte nell’attentato alle due moschee. La Regina Elisabetta, impegnata con Kate Middleton, ha espressamente chiesto a Meghan e Harry di presenziare alla ...

Luke Perry - la rivelazione di Brian Austin Green dopo la sua morte : La morte di Luke Perry, arrivata improvvisamente a 52 anni dopo un ictus, ha lasciato un enorme vuoto in milioni di fan, ma soprattutto in chi lo conosceva bene come Brian Austin Green. Negli anni Novanta i due attori si erano conosciuti sul set di Beverly Hills 90210, dove Luke interpretava Dylan, mentre Brian vestiva i panni di David Silver. L’amicizia era continuata anche lontano dalle telecamere, proprio per questo la morte improvvisa ...

Marcello De Vito (M5S) arrestato per corruzione : Quattro persone sono finite in manette questa mattina a Roma per presunte tangenti legate alla realizzazione del nuovo stadio della Roma nell'ambito dell'indagine che è stata ribattezzata Congiunzione astrale. Il nome più importante è quello di Marcello De Vito del Movimento 5 Stelle, presidente dell'assemblea capitolina.Secondo l'accusa il pentastellato avrebbe incassato, direttamente o indirettamente, delle tangenti da parte ...

Roberto Saviano : "Io a processo mentre Salvini scappa" : Il giornalista e scrittore Roberto Saviano sarà processato per aver apostrofato Matteo Salvini come "Ministro della Mala Vita". A confermarlo è stato lo stesso Saviano dalle pagine di Repubblica con un lungo pezzo in cui difende quell'affermazione e spiega come questa sarà l'occasione per costringere il Ministro dell'Interno a dire la verità:Questo processo che mi vedrà imputato, se non altro, costringerà Matteo Salvini a dire la verità o, ...

Arriva Google Stadia : una rivoluzione nel mondo dei videogames : Google tira fuori un asso dalla manica che promette di rivoluzionare il mondo dei videogiocatori di tutto il mondo, il suo nome è Stadia, ed è un nuovo servizio che permette di giocare a tutti i giochi del panorama videoludico, da qualsiasi parte il giocatore si trovi e da qualsiasi dispositivo: Pc, tablet, smartphone e anche smart tv. Come dicevamo è un servizio, non un dispositivo o una consolle come siamo abituati a vedere, un po alla stregua ...

Lega Pro e ItaliaCamp insieme per analizzare l’impatto sociale del gioco del calcio : analizzare e valorizzare l’impatto del gioco del calcio sui territori e sulle comunità di riferimento, con particolare attenzione ai giovani: questo l’obiettivo che si pone Lega Pro che avvia la sua esperienza nell’innovativo campo dell’impact management. Avvalendosi della collaborazione di ItaliaCamp, società con esperienza nel campo della metodologia dell’impact, Lega Pro analizzerà tutte le potenziali aree di impatto generate dalle ...

Roma - arresto De Vito. Zannola (consigliere PD) “Noi siamo garantisti ma oggi cade il castello costruito dal M5S in questi anni” : Giovanni Zannola, consigliere del Partito Democratico di Roma Capitale, è intervenuto a Radio Cusano Campus, nella trasmissione “Cosa succede in città” condotta da Emanuela Valente, e ha commentato l’arresto per corruzione del presidente dell’Assemblea capitolina Marcello De Vito, nell’ambito dell’inchiesta della Procura sullo stadio della Roma. Sull’arresto di Marcello De Vito. “Bisogna essere garantisti fino in fondo, attendere che la ...

Probabile Formazione Italia - il possibile 11 di Mancini contro la Finlandia : 1/13 Donnarumma (LaPresse/Spada) ...

Qualificazioni Europei 2020 : risultati live a partire da domani : Qualificazione Europei 2020 – In virtù dell’inedito formato itinerante della fase finale del torneo, a causa del quale non ci saranno squadre qualificate d’ufficio, e dell’introduzione della UEFA Nations League, il regolamento delle Qualificazioni europee è stato radicalmente modificato. Nella prima fase le 55 nazionali appartenenti alla UEFA verranno divise in 10 gironi, cinque di questi composti da 5 squadre, ...