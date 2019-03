Svolta e-commerce per Instagram | negli Usa si potrà comprare direttamente sul social

Pinterest - Svolta ecommerce : si potranno acquistare i prodotti in foto : Pinterest (immagine: Thomas Trutschel/Photothek via Getty Images) Pinterest ha implementato un nuovo strumento che permetterà agli utenti di acquistare alcuni prodotti visti tra i pin del sito. Il funzionamento di questo social network si basa sulla condivisione di raccolte d’immagini fissate sulla propria bacheca con delle puntine (in inglese pin). Ogni utente riempie la sua bacheca di immagini, raccolte in giro per il social. E queste ...