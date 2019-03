Costanza Caracciolo : "Il giorno dell'aborto fu devastante - il più brutto della mia vita. Bobo? Lo amavo già a 9 anni" : Costanza Caracciolo e Christian Vieri, raggianti neo-genitori, sono pronti per convolare a nozze. La ex velina, complice il momento di grande realizzazione personale, ha scelto di raccontarsi a Fuorigioco, l'inserto settimanale de La Gazzetta dello Sport.La showgirl è riuscita a far capitolare un playboy incallito come Vieri, ma a chi le domanda se sia gelosa del passato del futuro marito risponde sicura:Perché dovrei esserlo? ...

Live Quiz - i segreti dell’app alla quale si collegano più di centomila persone ogni giorno per vincere buoni Amazon : La mania del momento? Si chiama Live Quiz. ogni giorno più di 100mila persone con i loro smartphone si “riuniscono” virtualmente sull’app che permette di vincere un vero montepremi. Basta rispondere correttamente a dieci domande di cultura generale per portarsi a casa un vero premio consegnato in buoni Amazon. Tre risposte possibili e dieci secondi disponibili per ogni domanda; si va da manche semplici con in palio 200 euro a quelle ...

Un allenatore al giorno – Buon compleanno Carletto Mazzone - l’indimenticabile corsa sotto la curva dell’Atalanta [FOTO] : Continua il nostro classico appuntamento con la Rubrica ‘Un allenatore al giorno’, oggi è il turno di Carletto Mazzone, l’allenatore oggi compie 82 anni. Tantissime esperienze da allenatore, alcune piene di soddisfazioni dal punto di vista professionale e non solo, inizia la carriera all’Ascoli, poi la chiamata della Fiorentina. Poi tante altre avventure con Catanazaro, Ascoli, Bologna, Lecce, Pescara, Cagliari, ...

Costanza Caracciolo ricorda l'aborto : "Il giorno più brutto della mia vita" : Oggi mamma di Stella, l'ex velina due anni fa perse un bambino. Uno dei momenti più dolorosi di sempre per lei e Bobo Vieri

Il Silenzio Dell’Acqua - trama quarta puntata : L’Ultimo giorno di Laura! : Il Silenzio Dell’Acqua, trama quarta puntata: Laura aveva deciso di abortire e ad aiutarla un uomo davvero insospettabile. Un bruttissimo evento sconvolgerà anche la vita di Grazia. Andrea sull’orlo di una crisi di nervi. Il Finale de “Il Silenzio Dell’Acqua” che andrà in onda su Canale 5 promette tantissime sorprese. E’ un caso, questo, che non solo ha coinvolto diverse persone a Castel Marciano ma ha anche turbato la serenità e la stabilità ...

Monteroni - è il giorno delle corse : battaglia in pista : Monteroni d' Centinaia e centinaia di persone, così tante non si erano mai viste per il debutto dei cavalli nelle corse in provincia oggi a Monteroni . Fantini big agguerritissimi ma anche le nuove ...

L’uomo del giorno – Giovanni Trapattoni - da ‘strunz’ al ‘gatto nel sacco’ - le frasi celebri dell’allenatore : Continua il nostro classico appuntamento con la rubrica l’Uomo del giorno, giornata importante per tutti gli appassionati di calcio, è il compleanno dell’allenatore Giovanni Trapattoni. E’ stato un ottimo centrocampista poi la carriera entusiasmante da allenatore, è riuscito nell’impresa di trionfare in Italia, Germania, Austria e Portogallo, l’ultima esperienza da allenatore è stata sulla panchina ...

Il 17 marzo è il giorno della Festa di san Patrizio - ecco il segreto della 'birra verde' È il giorno della Festa di san Patrizio - ecco il ... : Negli Anni 50 la moda si diffuse in tutto il mondo, ma qual è l'ingrediente segreto che permette questa variazione cromatica? Secondo alcune fonti, in passato si utilizzava una polvere di ferro per ...

Il giorno dell'ultimatum dei gilet gialli a Macron : nelle strade di Parigi torna la violenza : Anche qui molti gilet gialli, tra cui il leader Jerome Rodrigues , salito agli onori della cronaca alcune settimane fa dopo essere rimasto ferito ad un occhio da una pallottola di gomma sparata dalla ...

Tifoso Cagliari ha un infarto - cori choc degli ultrà della Viola nel giorno di Astori : 'Devi morire' : Un Tifoso è morto ieri sera durante la partita Cagliari-Fiorentina , colto da un malore sugli spalti della Sardegna Arena. La tragedia si è consumata ieri notte, sul finale della partita di Serie A. ...

Venerdì 15 Marzo - CALDO RECORD nel giorno del “Global Strike for Future” : +25°C nel cuore della pianura Padana! Tutti i DATI : CALDO RECORD, oggi, al Centro/Nord Italia: nel giorno del “Global Strike for Future” le temperature hanno raggiunti valori eccezionalmente alti per metà Marzo in pianura Padana, soprattutto tra Piemonte, Lombardia ed Emilia Romagna. Ecco i DATI delle massime giornaliere più rilevanti: +25°C a Sarmato e Muradolo di Caorso, +24°C a Parma, Cremona, Piacenza, Ponte dell Olio, Podenzano, Niviano, Roveleto Landi, Gossolengo, Busseto e ...

Municipio Roma IV. Della Casa : “Oggi è un giorno storico” : “Oggi è un giorno storico nel IV Municipio, dopo un lavoro enorme che ci ha impegnato per nove mesi, abbiamo approvato in Consiglio la Delibera per la delocalizzazione degli ambulanti attribuendo loro un’area situata in Via Filippo Meda adiacente il mercato, spostandoli quindi dalla Via Tiburtina”. Lo scrive in una nota, la Presidente del Municipio Roma IV, Roberta Della Casa. “Il confronto con gli operatori commerciali ...

Syria ospite della redazione de Il giorno : inviate le vostre domande : Milano, 15 marzo 2019 - Syria ospite della redazione de Il Giorno lunedì 18 marzo alle 15.00. L'intervista con la cantante romana sarà trasmessa in diretta sulla pagina Facebook del giornale: potete ...