Ecco il controller di Stadia

La console di Google prende forma : Ecco come sarà il controller : (Foto: Google, uspto) C’è decisamente attesa per l’annuncio che Google ha anticipato farà alla prossima Game Developers Conference di San Francisco, che avrà luogo nei prossimi giorni. Secondo gli osservatori la casa di Mountain View potrebbe finalmente togliere i veli alla versione definitiva di Project Stream, la piattaforma per giochi in streaming della società alla quale potrebbe addirittura affiancarsi una vera e propria console ...

Google console - Ecco il controller di Yeti/ Attesa per l'annuncio del 19 marzo : Google sarebbe pronta a lanciare sul mercato una sua console per il gioco in streaming, nome in codice Yeti: ecco il possibile controller

Volete un controller "alla Xbox" su PS4? Ecco l'Asymmetric Wireless Controller di Nacon : BIGBEN INTERACTIVE, designer e distributore di accessori da gaming, è felice di annunciare un nuovo accordo di licenza con Sony Interactive Entertainment Europe (SIEE) per l'imminente release di un Controller Wireless per PlayStation 4 (PS4™) sotto il marchio Nacon. In arrivo nei primi mesi del 2019, l'Asymmetric Wireless Controller offrirà un layout asimmetrico per le levette analogiche, che garantirà ai giocatori un nuovo modo di giocare ...

Il REVOLUTION Unlimited Pro Controller è l'Xbox Elite Controller di PS4? Ecco un nuovo video per la periferica : Bigben Interactive pubblica oggi un nuovo video incentrato sulle principali caratteristiche del REVOLUTION Unlimited Pro Controller di NACON.Ecco la descrizione del Controller proposta da Bigben Interactive:Il REVOLUTION Unlimited Controller di NACON offre tantissime possibilità di personalizzazioni sia per quanto riguarda il lato hardware che quello software. Tutte messe a disposizione per i giocatori più competitivi.Read more…

Mortal Kombat 11 : Ecco un nuovo controller per PS4 ispirato a Baraka : Shed of Dreams ha lanciato un altro controller a tema Mortal Kombat 11 dopo aver rivelato il controller Scorpion all'inizio di quest'anno. Questa volta, il lottatore protagonista del controller è Baraka, come segnala Dualshockers.Analogamente al controller Scorpion, il d-pad e i pulsanti di combattimento sono stati sostituiti e personalizzati nello stile di Mortal Kombat 11. Il controller è decorato con un molte corna sporgenti e con bende ...

Ecco la patch 7.30 di Fortnite con il supporto per i controller per dispositivi mobile e Granata congelante : Tempo di scoprire le novità principali della patch 7.30 di Fortnite, il nuovissimo aggiornamento che introduce diverse funzionalità e aggiustamenti all'interno del famosissimo titolo di Epic Games.Qui di seguito vi segnaliamo i dettagli più interessanti mentre per la patch completa vi invitiamo a dare un'occhiata al sito ufficiale del gioco. Granata congelante Read more…

Ecco le prime immagini concept del controller di Mad Box : Slightly Mad Studios lo studio di Project CARS, anche se in futuro potremo accostare a questo nome anche quello di Mad Box, la console su cui gli stessi sviluppatori sono al lavoro.Come riporta WCCFtech, Il CEO Ian Bell ha condiviso delle nuove immagini nelle quali possiamo vedere quello che potrebbe essere il potenziale controller della console. Bell ha inoltre parlato delle funzionalità online di Mad Box, affermando che non solo giocare online ...

Ecco le prime immagini del controller di Mad Box : Slightly Mad Studios lo studio di Project CARS, anche se in futuro potremo accostare a questo nome anche quello di Mad Box, la console su cui gli stessi sviluppatori sono al lavoro.Come riporta WCCFtech, Il CEO Ian Bell ha condiviso delle nuove immagini nelle quali possiamo vedere quello che potrebbe essere il potenziale controller della console. Bell ha inoltre parlato delle funzionalità online di Mad Box, affermando che non solo giocare online ...