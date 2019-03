Brosio via a un passo dalla semifinale E corre dalla mamma

Brosio via a un passo dalla semifinale : Paolo Brosio cade a un passo dalla semifinale dell'Isola dei Famosi è Paolo Brosio con il 53% dei voti. Il giornalista, che aveva preso malissimo la prima nomination, accoglie il verdetto con una ...

Isola - Alvin sbotta contro Paolo Brosio : l'inviato perde le staffe in diretta : Il ritorno di Alvin come inviato all'Isola dei Famosi era attesissimo dai fan. Tuttavia, l'ex vj sembra aver sviluppato una personale antipatia contro Paolo Brosio, al punto da intimargli...

Isola - Alvin sbotta contro Paolo Brosio : l'inviato perde le staffe in diretta : Il ritorno di Alvin come inviato all'Isola dei Famosi era attesissimo dai fan. Tuttavia, l'ex vj sembra aver sviluppato una personale antipatia contro Paolo Brosio, al punto da intimargli spesso di ...