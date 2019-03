Atelier Lulua The Scion of Arland | Nuovi dettagli da Koei Tecmo

gamerbrain

(Di martedì 19 marzo 2019)Europe ha oggi svelato ulteriorisulla Limited Edition e sul Synthesis System dell’attesissimo: TheofNel nuovo titolo, i giocatori seguiranno le avventure della giovaneFrixell, intenzionata a svelare i misteri di un antico codex delle terre di! Durante il suo viaggio,scopriràe meravigliosi posti oltre a vecchi territori già presenti in Rorona, Totori e Meruru. In questi singolari territori, i giocatori troveranno una grande quantità di materie prime e, esplorando ciascuna area, non solo sbloccherannoposti da esplorare, ma troveranno anche materie rare utili per aiutarea svelare i misteri del regno diQuesti materiali rari sono utilizzati all’interno del Synthesis System del gioco, un elemento fondamentale della serieche consente ...

