Anche Google in pista per lo schermo pieghevole

Forati Anche i Google Pixel 4 : design decisamente più moderno : Continuano a fare rumore i Google Pixel 4, rappresentanti della prossima generazione di Googlefonino, dopo l'eventuale parentesi dei Pixel 3 Lite, attesi per questa primavera. Come riportato da 'phandroid.com', il portale 'phonedesigner' ha condiviso su Twitter una serie di render, che spingono nella direzione che vi avevamo anche noi segnalato pochi giorni fa circa il design che il dispositivo potrebbe avere, rompendo la tradizione col passato. ...

Google Discover inizia a diventare bilingue Anche in Italia : Google Discover diventa bilingue anche in Italia e inizia a mostrare articoli in altre lingue: la novità è per il momento poco diffusa e riguarda un ristretto numero di utenti. L'articolo Google Discover inizia a diventare bilingue anche in Italia proviene da TuttoAndroid.

L’app Google Pay da oggi memorizza Anche le carte d’imbarco : Da oggi l’app Google Pay diventa più utile. Oltre a tessere fedeltà, carte di credito e carte regalo, ma da oggi si possono includere nell’app anche le carte d’imbarco degli aerei. Gli utenti iPhone e iPad lo possono già fare con l’app Wallet, per quelli Android la funzione era abilitata solo in alcune nazioni, non in Italia. È una caratteristica utile, perché quando si riceve il biglietto aereo via mail molti giorni prima ...

Il futuro del gaming secondo Google alla GDC 2019 : ci saranno Anche Amy Hennig e Crystal Dynamics : È un incredibile momento per essere degli appassionati di videogiochi anche grazie a Google e all'hype che in questi giorni sta generando l'evento dedicato al gaming confermato per la GDC 2019 e in particolare per le 18:00 ore italiane del 19 marzo. Come se il potenziale annuncio di una console targata Google non fosse sufficiente ad attirare l'attenzione, i rumor parlano di una collaborazione con SEGA mentre i nomi che sicuramente ...

Ecco perchè Android Q è disponibile Anche per Google Pixel e Pixel XL : Dave Burke di Google ha spiegato che i Google Pixel e Pixel XL originali ricevono un supporto esteso ad Android Q "a grande richiesta". Ecco tutti i dettagli L'articolo Ecco perchè Android Q è disponibile anche per Google Pixel e Pixel XL proviene da TuttoAndroid.

Google Pay aggiunge il supporto a nuove bAnche in Italia e in altri paesi : L'elenco di banche supportate da Google Pay è in continua espansione e lo scorso mese è stato aggiunto il supporto a diversi nuovi istituti L'articolo Google Pay aggiunge il supporto a nuove banche in Italia e in altri paesi proviene da TuttoAndroid.

Il piano per "fare a pezzi" Amazon - Google e Facebook (e Anche Apple) - spiegato : “È ora di fare a pezzi Amazon, Google e Facebook”. La traduzione è un po' rozza ma letterale: fare a pezzi, break up. Lo sticker su fondo verdino e caratteri neri campeggia sul post apparso su Medium l'8 marzo. Per essere la festa internazionale delle donne, la tostissima Elizabeth Warren non poteva scegliere un modo migliore forse: dichiarare la guerra finale allo strapotere della Silicon Valley. Se nel 2020 sarò eletta alla Casa Bianca, è ...

Windows 7 vulnerabile - aggiorna a Windows 10. Anche Google spinge a passare all’ultima release Microsoft : Project Zero, programma di Google che va a caccia di bug e vulnerabilità, ha scoperto in questi giorni una vulnerabilità zero-day che affligge il suo browser Chrome. A questa si aggiunge Anche quella trovata dallo stesso team Anche in Windows 7. Per questo motivo, oltre Microsoft, Anche l’azienda di Mountain (Continua a leggere)L'articolo Windows 7 vulnerabile, aggiorna a Windows 10. Anche Google spinge a passare all’ultima release ...

Ricerca Google veste in Material Theme Anche i Knowledge Panel su mobile : Continua il makeover di Ricerca Google che ora veste in Material Theme anche i Knowledge Panel sui dispositivi mobili. L'articolo Ricerca Google veste in Material Theme anche i Knowledge Panel su mobile proviene da TuttoAndroid.

Google Pixel 3 - come fare foto da urlo (Anche di notte) : Abbiamo già raccontato del nostro viaggio a Maiorca armati del nostro Pixel 3. Un'occasione perfetta per provarne tutte le funzioni. E in particolare la qualità e la versatilità della sua fotocamera, che consente di scattare e girare video davvero formidabili. L'alba su Maiorca scattata a bordo di una MongolfieraL'alba su Maiorca scattata dalla mongolfieraIntelligenza artificiale La fotocamera di Pixel 3, ...

Arriva Anche il tosaerba che si controlla tramite Google Assistant e Amazon Alexa : Il Mobile World Congress 2019 è stata l’occasione perfetta per presentare al grande pubblico non soltanto smartphone, ma anche tanti prodotti di domotica in grado di “rivoluzionare” la nostra vita: è questo il caso di Automower 435X AWD di Husqvarna, un tosaerba collegato ad internet e basato sull’intelligenza artificiale. Si tratta di un tosaerba a trazione integrale, […] L'articolo Arriva anche il tosaerba che si ...

Google Assistant Anche su telefoni a basso costo/ In arrivo una versione per KaiOS : Google Assistant anche sui telefoni a basso costo: in arrivo una versione per i device con sistema operativo KaiOS per fare breccia nei mercati emergenti

Google Play Film offre film selezionati a noleggio a 0 - 99 euro ad alcuni utenti - Anche in 4K : Google Play film offre ad alcuni utenti la possibilità di noleggiare film a 0,99 euro, scegliendo da una vasta selezione che comprende anche titoli in 4K. L'articolo Google Play film offre film selezionati a noleggio a 0,99 euro ad alcuni utenti, anche in 4K proviene da TuttoAndroid.

Le routine di Google Assistant arrivano Anche su Google Orologio : anche in Italia sono disponibili le routine di Google Assistant per Google Orologio, con la possibilità di avviare sequenze di azioni a un determinato orario. L'articolo Le routine di Google Assistant arrivano anche su Google Orologio proviene da TuttoAndroid.