Xiaomi Mi 8 Lite inizia a ricevere Android 9 Pie con la MIUI 10 Global Stabile

Xiaomi Mi A2 Lite si aggiorna con le patch di sicurezza di marzo 2019 : Xiaomi Mi A2 Lite sta ricevendo in queste ore un nuovo aggiornamento software che introduce le patch di sicurezza di marzo 2019.

Smartphone Android in offerta oggi 8 marzo : Huawei P20 Lite - Xiaomi Mi MIX 2s - Huawei Mate 20 Pro - Samsung Galaxy A7 e tanti altri : oggi sono in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2s, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2, Samsung Galaxy A7 e S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Nuovi aggiornamenti per Xiaomi Mi 9/Mi 9 SE/Mi 8 Lite - Huawei P20 Pro/Lite - Mate 20/Pro/Lite e Samsung Galaxy A8+ (2018) : Xiaomi Mi 9 e Mi 9 SE ricevono un aggiornamento per il lettore di impronte, Mi 8 Lite ha le patch di marzo, per Huawei Mate 20 Pro e P20 Pro ci sono le patch di febbraio e Galaxy A8+ (2018) riceve Pie in Russia

Ecco le offerte Gearbest di oggi : Xiaomi Mi 8 Lite - Honor 8X e tanti altri : Ecco le offerte Gearbest aggiornate automaticamente ogni giorno per voi. Per chi non lo sapesse, Gearbest è uno degli store cinesi più famosi e che spesso viene scelto dagli utenti per la sua gamma di offerte

Manuale Xiaomi Mi 8 Lite Istruzioni italiano PDF : Manuale utente Xiaomi Mi 8 Lite PDF italiano scaricare il Manuale di Istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Xiaomi Mi 8 Lite

Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi 8 SE ricevono un aggiornamento con Night Scene : Mentre Xiaomi Mi 8 SE riceve la funzione Night Shot nella ROM stabile cinese, Xiaomi Mi 8 Lite la riceve nella Global Beta.

Smartphone Android in offerta oggi 26 febbraio : Huawei P20 Lite - Huawei Mate 20 Pro - Xiaomi Mi A2 Lite - Huawei Mate 20 Pro e Samsung Galaxy Note 9 : oggi in offerta Huawei P20 Lite, Xiaomi Mi MIX 2, Huawei Mate 20 Pro, Xiaomi Mi A2 Lite, Samsung Galaxy A9 e Note 9. Pronti a mettere mano al portafogli?

Xiaomi Redmi S2 - Vodafone Smart N9 e N9 Lite in offerta nei negozi Vodafone : Xiaomi Redmi S2, Vodafone Smart N9 e Smart N9 Lite sono acquistabili a prezzo scontato presso alcuni punti vendita Vodafone.

Android 9 Pie raggiunge Xiaomi Mi 8 Lite e Mi Max 3 nella versione stabile in Cina : Xiaomi Mi 8 Lite e Xiaomi Mi Max 3 ricevono l'aggiornamento a Android 9 Pie nella versione stabile di MIUI 10 dsestinata al mercato cinese.

Manuale Xiaomi Mi A2 Lite Istruzioni italiano Pdf : Manuale d’uso Xiaomi Mi A2 Lite PDF italiano scaricare il Manuale di Istruzioni in italiano PDF con tutte le guide e trucchi per il Xiaomi Mi A2 Lite

Xiaomi Mi A2 Lite riceve le patch di sicurezza di febbraio 2019 : Xiaomi Mi A2 Lite ha iniziato a ricevere nella serata di ieri un nuovo aggiornamento software che contiene le patch di sicurezza di Android del mese di febbraio 2019.

Conveniente tripletta di offerte Amazon a meno di 240 euro : Xiaomi Mi A2 Lite - Samsung Galaxy J6 e A7 : Chi ha detto che un buon smartphone non può essere pure economico e le ultime offerte Amazon ne sono la riprova più convincente. A meno di 240 euro, ad oggi 15 febbraio e nei prossimi giorni, sarà possibile accaparrarsi almeno uno dei tre best seller del momento sullo store di Jeff Bezos, con immediata disponibilità della merce in magazzino. Partiamo da un modello che attualmente sta facendo faville tra le offerte Amazon. Il brand cinese

Xiaomi Mi 8 - Mi 8 Lite e Mi A2 Lite - Vivo NEX e tantissimi gadget in promozione su GearBest : Xiaomi Mi 8 e Mi 8 Lite, Mi A2 Lite, Vivo NEX e molti altri prodotti sono in offerta su GearBest, il noto store online cinese, con coupon e offerte lampo.

Marce ingranate per Xiaomi Mi 8 Lite : Android Pie beta sulla Global Version : Ci sono buone notizie per lo Xiaomi Mi 8 Lite, la Versione economica dell'attuale top di gamma del brand cinese, anche se ancora per poco (non è passata neanche un'ora da che vi abbiamo raccontato della presentazione dello Xiaomi Mi9, fissata per il 20 febbraio, nella stessa giornata dedicata ai Galaxy S10). Prima di andare in vacanza per il capodanno cinese, il team di sviluppo aveva fatto sapere ci sarebbe stato un importante aggiornamento per