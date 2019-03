Uomini e Donne anticipazioni | Gianni Sperti stuzzica David che va via

lanostratv

(Di lunedì 18 marzo 2019)Scarantino didà un’altra possibilità a Cristina La settimana si aprirà con il Trono Over a. Maria De Filippi tornerà in onda come di consueto alle 14.45 su Canale5 per far compagnia ai telespettatori fino alle 16.10. Al centro della puntata del lunedì, in base quanto svelano ledi UeD, ci sarannoScarantino e Cristina Incorvaia. La coppia svelerà come procede la loro conoscenza. Dopo un momento di crisi e la decisione di interrompere la frequentazione, la dama sarebbe riuscita a riconquistare il cavaliere, portandolo via da Ida Platano, con la quale si era visto in un’occasione a cena. Tra Cristina Incorvaia eScarantino si sarebbe riaccesa la passione che era rimasta sopita nelle settimane in cui la coppia si era allontanata. Oggi afarà una confessione inaspettata che spingerà...

