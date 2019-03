Un PRISMA per studiare i colori della Terra

Spazio - tutto pronto per il lancio di «PRISMA» - il satellite italiano chiavi in mano : ... dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, osserverà la Terra con una strumentazione elettro-ottica estremamente innovativa sfruttando il sensore iperspettrale operativo più potente al mondo.

Il 21 marzo nuova finestra di lancio per il satellite Asi PRISMA : Milano, 12 mar., askanews, - La nuova finestra di lancio per il satellite 'Prisma' dell'Agenzia spaziale italiana, Asi, è fissata per giovedì 21 marzo 2019, alle 22.50 ora locale, dallo spazioporto ...

Spazio : rinviato il lancio di PRISMA - il satellite iperspettrale dell’ASI : L’Agenzia Spaziale Italiana rende noto che “il lancio del satellite PRISMA, previsto per il 14 marzo, è stato rinviato di alcuni giorni in attesa del completamento di tutte le procedure di controllo che coinvolgono il team in Guyana (ESA, Cnes, Arianespace e Avio). La decisione nasce nell’interesse della sicurezza e dell’affidabilità del lancio; tutte le attività europee di review sono molto rigorose e in alcuni casi richiedono tempi ...

PRISMA pronto per la rampa di lancio : mancano pochi giorni al liftoff del satellite iperspettrale dell’ASI : E’ atteso per le 02:50 del mattino (ora italiana), nella notte tra il 14 e il 15 marzo, il liftoff del satellite italiano PRISMA. Acronimo di “PRecursore iperspettrale della Missione Applicativa”, PRISMA è una missione prototipale dell’Agenzia Spaziale Italiana sviluppata per testare tecnologie iperspettrali per l’osservazione della Terra. Si tratta di un satellite innovativo dotato di una strumentazione elettro-ottica, in grado di ...

Spazio : meno di 3 settimane al lancio di PRISMA - osserverà la Terra utilizzando la banda iperspettrale : L’orologio del countdown è sempre più vicino al go per il decollo del satellite dimostrativo italiano PRISMA. Il lancio è programmato quando in Italia saranno le ore 02:50 di mattina del 15 marzo dalla base spaziale europea di Kourou nella Guiana Francese utilizzando il lanciatore VEGA. Il decollo, precedentemente previsto nella notte tra l’8 ed il 9 marzo, è stato rinviato di una settimana a causa della riprogrammazione di tutte le attività di ...

PRISMA - una rivoluzione per l’Osservazione della Terra : nuovi scenari per il controllo dei processi ambientali del nostro pianeta : Si avvicina il lancio della missione dell’Agenzia Spaziale Italiana PRISMA (PRecursore IperSpettrale della Missione Applicativa). Il satellite per l’osservazione della Terra, verrà lanciato dalla base spaziale europea di Kourou nella Guyana Francese la notte tra l’8 ed il 9 marzo prossimo, utilizzando il lanciatore VEGA dell’Agenzia Spaziale Europea di progettazione e costruzione italiana. Dalla sua orbita, a circa 620 chilometri di quota, ...

Spazio - arriva ‘PRISMA’ : il satellite italiano per il monitoraggio della Terra : Si avvicina il lancio del satellite Prisma, che con il suo ‘occhio’ ad alta tecnologia gettera’ uno sguardo globale sul pianeta e promette di innovare profondamente lo studio dell’ambiente. E’ una missione tutta italiana, dagli strumenti al centro di controllo a Terra, al satellite che la portera’ in orbita fra l’8 e il 9 marzo. Grazie alla sua super-vista, Prisma (PRecursore IperSpettrale della Missione ...