U&D | Tina Cipollari contro Gemma Galgani sui social

Anticipazioni U&D - trono over del 13 marzo : David e Cristina escono dal programma : Avantieri è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne, dove al centro di tutte le scene abbiamo avuto nuovamente Gemma Galgani e la coppia formata da Cristina Incorvaia e David Scarantino. La prima, infatti, ha annunciato nuove importanti rivelazioni su Rocco Fredella e la sorpresa al castello, e i secondi hanno stupito tutti uscendo insieme dal programma. Le bugie di Rocco Nel dettaglio, vi segnaliamo che il 13 marzo è ...

U&D : Gemma cade dalle scale al castello - lei sbotta contro Tina : 'E' colpa tua' : La puntata odierna di Uomini e Donne è stata davvero molto movimentata. Sicuramente ci saranno delle parti che saranno catalogate all'interno della classifica "I nuovi mostri" di Striscia la notizia. L'evento che ha generato più scalpore è, certamente, legato alla caduta di Gemma Galgani dalle scale del castello. Oggi è andato in onda il tanto atteso momento dell'incontro tra Gemma e Rocco nel castello. Fredella ha organizzato per la dama ...

U&D - Piero Sonaglia parla di Tina Cipollari e rivela 'Ci divertivamo a farle gli scherzi' : Piero Sonaglia, conosciuto da tutti come l'assistente di Maria De Filippi, è da considerarsi sicuramente una persona fondamentale non solo per il trono Over e classico di Uomini e Donne ma anche per il talent show Amici e il programma seguitissimo Tu si que vales. Consapevole del lavoro svolto a fianco della moglie di Maurizio Costanzo per tantissimi anni, ha deciso per la prima volta di parlare a cuore aperto rilasciando una bellissima ...

U&D - Tina Cipollari fa piangere Teresa Langella : 'Sei una persona cattiva' : Teresa Langella è tornata a Uomini e Donne dopo essere stata rifiutata da Andrea Dal Corso. L'ex tronista ha rivelato di essere rimasta delusa per come è andata con Andrea. Tina...

U&D - nella puntata in onda oggi Teresa Langella in lacrime per colpa di Tina Cipollari : nella puntata di Uomini e Donne in onda oggi, 7 marzo, c'è stato finalmente il tanto atteso confronto tra Teresa Langella, Antonio Moriconi e Andrea Dal Corso. Come ormai ben sappiamo, quest'ultimo ha deciso di non presentarsi alla scelta, lasciando intendere di non voler proseguire la conoscenza con Teresa al di fuori del programma di Maria De Filippi. nella puntata di oggi, però, Teresa si è anche scontrata con Tina Cipollari. Lo scontro tra ...

U&D trono over - 6 marzo : Pamela racconta il suo passato - Gianni discute con Valentina : Ieri 6 marzo è andata in onda su Canale 5 una nuova puntata di Uomini e Donne, dedicata alle dame e ai cavalieri del trono over. A differenza di quanto succede abitualmente, questa settimana la protagonista del trono over non è stata Gemma Galgani e la sua storia con Rocco Fredella, ma Pamela Barretta e la sua burrascosa relazione con il cavaliere Stefano. La segnalazione su Stefano Nel dettaglio, nell'ultima puntata del trono over Pamela ...

U&D - Andrea Dal Corso sbotta contro Martina : 'Sto facendo la diretta per Teresa' : E’ di poche ore fa la notizia che Andrea Dal Corso ha tutta l’intenzione di riconquistare Teresa Langella dopo il no che le ha rifilato due settimane fa durante la scelta di Uomini e Donne. L’imprenditore e modello veneziano, dopo giorni di silenzio social, si è rifatto vivo con una lunga diretta in cui non solo sbotta contro Martina Sebastiani ma ribadisce la sua intenzione a riprovarci lontano dalle telecamere con la Langella. Le parole di ...

Anticipazioni U&D - Andrea vuole riconquistare Teresa - Martina : 'Lui mi ha cercata' : Potrebbe esserci un lieto fine per Teresa Langella dopo il no ricevuto da Andrea Dal Corso durante la scelta a Uomini e Donne. Il veneziano sarebbe tornato sui propri passi e vorrebbe riconquistare la fiducia della campana. La Langella è stata ospite ieri pomeriggio alla registrazione del trono classico di Uomini e Donne, nella quale ha raccontato quello che sta succedendo. Andrea vuole riconquistare Teresa Sono passate due settimane dalla ...

Gossip U&D - Andrea smascherato dall'ex Martina : 'Dopo il no a Teresa mi ha contattato' : Si continua a parlare della tanto chiacchierata scelta finale di Teresa Langella a Uomini e donne, la quale, come ben saprete, è stata rifiutata dal corteggiatore Andrea Dal Corso, il quale ha preferito non prendersi questa responsabilità. Così, nonostante i diversi mesi di corteggiamento, ha detto 'No' alla bella tronista napoletana, la quale non ha nascosto la sua amarezza e il suo dispiacere. A distanza di qualche giorno, però, ecco che ...

Spoiler U&D - Martina Sebastiani attacca Andrea Dal Corso : 'Mi ha cercata dopo la scelta' : Andrea Dal Corso è salito alla ribalta del gossip italiano per essere stato corteggiatore di Mara Fassone prima e Teresa Langella poi. Ma anche per essere stato tentatore di Martina Sebastiani a Temptation Island. La ragazza, all'epoca fidanzata, era letteralmente crollata sotto il colpi del savoir-faire del ragazzo originario di Mirano. Qualche settimana fa, a Uomini e Donne, è andata in onda una delle scelte più discusse della storia del ...

U&D - Giulia Cavaglia nel mirino di Tina Cipollari : ‘Che ci vuole a dimenticare certe cose’ : Giulia Cavaglia è la nuova tronista di Uomini e Donne. Durante la prima registrazione la ragazza ha ricevuto qualche frecciaTina di troppo da parte Tina Cipollari ma in suo soccorso è subito intervenuta Maria De Filippi. Per chi se lo fosse dimenticato Giulia, fino alla scorsa settimana, nel dating condotto da Maria De Filippi era una corteggiatrice di Lorenzo Ricciardi. Secondo le prime anticipazioni riportate dal sito newsued.com la nuova ...

Speciale U&D-la scelta : Mastroianni avrebbe preferito Irene a Valentina : Febbraio per Uomini e Donne è stato il mese delle scelte. Dopo la puntata dedicata a Teresa Langella che ha ricevuto un "no" da Andrea Dal Corso, e quella incentrata su Lorenzo Riccardi che invece è andato incontro ad un "sì" da parte di Claudia Dionigi, è giunto il turno di Ivan Gonzalez e Luigi Mastroianni. Quest'ultimo, stando alle indiscrezioni diffuse da "Il Vicolo delle News", avrebbe scelto Irene Capuano. Il 25 e 26 febbraio sono state ...

Anticipazioni U&D : Luigi avrebbe scelto Irene - Valentina forse a casa a mani vuote : In queste ore stanno trapelando delle indiscrezioni in merito alla scelta di Luigi Mastroianni. Il momento conclusivo del suo trono andrà in onda venerdì 1 marzo su Canale 5. Così come accaduto per le scelte di Teresa Langella e Lorenzo Riccardi, nonostante la produzione di Uomini e Donne provi ad essere molto riservata in merito, degli spoiler emergono ugualmente. Ieri sera, infatti, pare sia stata registrata la scelta di Luigi e il ragazzo ...

U&D - Antonio Moriconi ringrazia i fan e lancia una frecciatina : 'Teresa è inaffidabile' : Nonostante la delusione ricevuta da Teresa Langella, che ha preferito scegliere Andrea Dal Corso, Antonio Moriconi è uscito "vincitore" dal suo percorso all'interno di Uomini e donne. A dieci giorni dalla puntata speciale serale dedicata alla tronista napoletana, l'affetto dei fan del dating show continua a rimbalzare nel suo profilo Instagram e nei vari social network dedicati al programma. Il desiderio comune è che gli venga presto affidato il ...