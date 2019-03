Salini Impregilo crolla dopo i conti

Salini Impregilo : utile a 180 milioni : ANSA, - MILANO, 15 MAR - L'anno scorso Salini Impregilo ha registrato un utile netto normalizzato di 180 milioni e ricavi normalizzati di 6 miliardi "essenzialmente in linea con il 2017", afferma il ...

"Buy" per Salini Impregilo : Chiusura del 26 febbraio Seduta vivace per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , tra i titoli dell'indice FTSE Italia All-Share , protagonista di un allungo verso l'...

Astaldi - patto parasociale fra FINAST e Salini Impregilo : Astaldi ha reso notto il patto parasociale stretto tra l'azionista di maggioranza FINAST e Salini Impregilo , nell'ambito dell'offerta presentata da quest'ultima che prevede il rafforzamento ...

Astaldi va a Salini Impregilo. Salvataggio da 225 milioni : Salini-Impregilo punta 225 milioni su Astaldi, salvando le sorti del secondo gruppo di costruzioni in Italia, e preparando al rilancio l'intero settore, da tempo in crisi. L'iniezione di capitale è ...

Salini Impregilo salva Astaldi : Si salverà Astaldi, il gruppo italiano delle costruzioni finito in crisi per una grande opera in Turchia che non ha dato il rendimento sperato. Salini Impregilo presenta un'offerta per Astaldi, ...

Salini Impregilo : aumento di capitale di 225 milioni per l'offerta Astaldi : Salini presenta un'offerta per Astaldi, attraverso un aumento di capitale per 225 milioni, per il 65% del capitale post aumento di una società «sostanzialmente sdebitata». l'offerta è condizionata tra ...

Da Salini Impregilo offerta per Astaldi - aumento capitale 225 mln : Roma, 14 feb., askanews, - Salini Impregilo ha presentato un'offerta per una potenziale operazione di investimento in Astaldi. L'offerta, ove recepita da Astaldi, informa la società, sarà a supporto ...

Astaldi alla resa dei conti - spera in Salini Impregilo : Siamo quasi arrivati al D-Day di Astaldi , visto che domani 14 febbraio scade il termine ultimo per presentare al Tribunale di Roma un piano di ristrutturazione . Resta in corsa solo Salini Impregilo ,...

Astaldi in forte calo - resta in corsa solo Salini Impregilo : Frena Astaldi dopo i recenti rialzi, in attesa di sviluppi sul fronte delle offerte per il salvataggio . Secondo le ultime indiscrezioni si sarebbe tirata fuori dall' affaire la giapponese IHI , ...

Salini Impregilo si aggiudica contratto in Repubblica Ceca : Arriva dall'Est l'ultima commessa di Salini Impregilo . Il constructor si è aggiudicato un contratto per la costruzione di una sezione autostradale nel sud della Repubblica Ceca , del valore ...

Le posizioni corte su Salini Impregilo : La Consob fa sapere che Engadine Partners e GSA Capital Partners, dal 24 gennaio, detengono una posizione ribassista su Salini Impregilo rispettivamente dell'1,71% e dello 0,60%. Nel frattempo, a ...

Salini Impregilo corre in Borsa. Smentito impatto crisi Astaldi su M4 : Brilla Salini Impregilo , che segna oggi in Borsa un rialzo del 2,54%, proseguendo la performance positiva di ieri. Il titolo del general contractor beneficia anche delle rassicurazioni arrivate sulla ...

Piazza Affari : preme sull'acceleratore Salini Impregilo : Rialzo per la società specializzata nella realizzazione di grandi opere complesse , che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,72%. Comparando l'andamento del titolo ...