NBA | i Lakers perdono e LeBron resta lontano dai compagni | ' Non gli interessa nulla'

NBA – Lakers - Brandon Ingram operato : il giocatore sarà pronto per l’inizio della prossima stagione : Brandon Ingram si è sottoposto ad un’operazione di decompressione toracica: il giocatore dei Lakers sarà pronto per la prossima stagione Nel corso della sfortunata stagione dei Los Angeles Lakers, si sono messi di mezzo anche gli infortuni a rendere la situazione ancor più complicata. Quello di Brandon Ingram è apparso particolarmente grave. Lo staff medico dei Lakers ha riscontrato nel giocatore una trombosi venosa profonda al braccio, un ...

NBA : Hezonja stoppa LeBron - cadono i Lakers : ROMA - Non bastano 33 punti di LeBron James ai Los Angeles Lakers, battuti dai New York Knicks, la franchigia con la peggior classifica della NBA. Non ne bastano 52 di Antetokounmpo , suo career high, ...

NBA – Lakers ko di misura contro i Knicks : successo per gli Heat sugli Hornets : Ancora una sconfitta per i Lakers: giallo-viola ko di misura contro i Knicks. Vittoria per i Miami Heat contro i Charlotte Hornets Nuova sconfitta per i Los Angeles Lakers, per quella che è ormai una triste abitudine. Sono 39 i ko in campionato, quella arrivata contro i Knicks è la terza consecutiva. New York si impone 124-123 grazie ai 28 punti siglati da Emmanuel Midiay. Solita grande partita di LeBron James (33 punti, 8 assist e 6 ...

Risultati NBA : i Lakers cadono ancora - bene Clippers - Rockets e Bucks : Clippers, Rockets e Portland proseguono la propria corsa ai playoff ad Ovest, ad Est invece Antetokounmpo domina, i Sixers rispondono NBA, nottata ricca di gare con i Bucks che stanno continuando a fare la voce grossissima. Questa notte battuta Miami 113-98 con un grande Antetokounmpo autore di 33 punti e 16 rimbalzi. Arriva invece un’altra sconfitta per i Lakers, 97-111 contro Detroit. Va detto che L.A. annoverava diverse assenze ...

NBA – I Lakers hanno pensato di cedere LeBron James a febbraio? Clamoroso retroscena firmato Jeanie Buss : I Los Angeles Lakers avrebbero preso in considerazione l’ipotesi di cedere LeBron James prima della trade deadline: Jeanies Buss sarebbe stata infastidita da alcuni comportamenti dell’agente del n°23 Nei giorni scorsi, Jeff Van Gundy aveva lanciato una forte provocazione: i Lakers farebbero bene a prendere in considerazione l’ipotesi di cedere LeBron James per rifondare. Scenario che sembra impossibile: cedere il miglior ...

Basket : NBA. Lakers affondano a Toronto - bene Boston e Indiana : Toronto - I play-off sono sempre piu' un miraggio per i Lakers. Sesta sconfitta in sette gare per i gialloviola, sconfitti all'Air Canada Center

NBA - che spettacolo a Denver! LeBron e i Lakers - un'altra sconfitta : ROMA - A volta basta un minuto per rendere indimenticabile una serata. Nella sfida della notte NBA tra Denver e Dallas , nel giro di sessanta secondi si è decisa la partita: i Nuggets mandano ko Luka ...

NBA - i Lakers non vincono mai : Leonard e i Raptors battono LeBron : Toronto Raptors-Los Angeles Lakers 111-98 "I Lakers si fermano ancora, battuti anche a Toronto nonostante i 29 punti con 12/23 al tiro e sei assist di LeBron James e il massimo in carriera da 16 punti ...

Risultati NBA : Thunder e Lakers sconfitti - continua il cammino di Denver e Boston : Risultati NBA, Lakers sconfitti da Toronto con i Raptors trascinati ancora una volta dal solito Leonard: cadono anche i Thunder Sei gare della regular season NBA si sono disputate nella notte. I Lakers sono caduti ancora una volta salutando definitivamente i playoff. LeBron e soci non hanno avuto chance contro Toronto, squadra decisamente più solida rispetto a quella gialloviola: 111-98 con 25 di Leonard e 29 dello steso James. Vittoria di ...

Risultati NBA – Antetokounmpo trascina i Bucks - vittoria Lakers : bene Nuggets - ko Clippers : Giannis Antetokounmpo trascina i Bucks al successo contro i Pelicans, i Lakers tornano alla vittoria, bene i Nuggets, Clippers ko: i Risultati della notte NBA Con quella di ieri notte fanno 51! I Milwaukee Bucks continuano a dominare la Eastern Conference a suon di vittoria, mantenendo il miglior record della lega. Grande protagonista della serata il solito Giannis Antetokounmpo autore di 24 punti, 5 assist e 9 ribalzi. Lo segue a ruota ...

NBA – Van Gundy spiazza tutti : “Lakers da rifondare - pensassero ad una trade per LeBron James” : L’ex coach NBA Jeff Van Gundy ha commentato l’attuale situazione dei Lakers: i giallo-viola sono da rifondare, anche a costo di sacrificare LeBron James La stagione dei Los Angeles Lakers è da considerarsi fallimentare. I giallo-viola non raggiungeranno i Playoff, obiettivo minimo della stagione, nonostante la presenza in squadra di LeBron James, all’unanimità il miglior giocatore della lega. Un mix di inesperienza e ...

NBA – Che schiaffo ai Lakers! Kawhi Leonard non sarebbe interessato a giocare con LeBron James : Rumor clamoroso in vista della free agency estiva: Kawhi Leonard non sarebbe interessato a giocare con LeBron James. Tramonta l’ipotesi Lakers? La free agency 2019 si appresta ad essere più calda che mai. Tanti i talenti che a fine anno saranno senza contratto, fra i quali spicca Kawhi Leonard. Scambiato dagli Spurs ai Raptors, con ancora un anno di contratto, ‘Kawow’ è risultato essere ancora decisivo, nonostante la ...

Basket - NBA Irving schianta i Lakers - show Antetokounmpo per i Bucks : NEW YORK - I Los Angeles Lakers incassano il quinto ko consecutivo nella notte italiana della regular-season dell' Nba . Il quintetto californiano esce infatti sconfitto in casa contro i Boston ...

