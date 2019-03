MotoGP - Pit Beirer | KTM | | ' Johann Zarco deve cambiare atteggiamento'

MotoGP - Dovizioso strepitoso a Losail : 18.56 Comincia nel segno della Ducati e della spettacolo, il mondiale 2019 MotoGp. A Losail, in Qatar, Andrea Dovizioso si aggiudica la gara d'apertura dopo un duello mozzafiato con Marc Marquez. Il britannico Crutchlow completa il podio. Al via parte subito bene Dovizioso. Vi nales (Yamaha), partito in pole, al primo giro è 7°.Marquez resta nei pressi del Dovi. Poi viene su bene Rins con la Suzuki che alla fine chiuderà quarto Nei giri finali ...

MotoGP - Mondiale 2019 : la grande occasione di Andrea Dovizioso. Capitano unico di una Ducati mai così competitiva : Nel calcio potremmo definirla formazione ad una sola punta ed è probabilmente questa la scelta della Ducati. Il Mondiale 2019 di MotoGP, che è prossimo a cominciare a Losail (Qatar), sarà quello della grande occasione per Andrea Dovizioso. Il forlivese, reduce da due secondi posti negli ultimi due campionati, vuole alzare l’asticella e proporsi come principale antagonista del nuovo fenomeno delle due ruote: lo spagnolo Marc Marquez. Ne ha ...

MotoGP - Test Losail 2019 : Andrea Dovizioso fa il compitino e non si cura troppo del cronometro : E i Test di Losail sono andati in archivio. L’ultima tre-giorni prima dell’esordio del Mondiale 2019 di MotoGP, sempre sul tracciato qatariano, ha espresso dei giudizi precisi: la Yamaha è in crescita e Maverick Vinales è tornato ad essere “Top Gun”. Tuttavia dei problemi ad Iwata ancora ne hanno, specie sugli pneumatici in configurazione da gara. “Perdiamo tanto in accelerazione e non riusciamo a mantenere costanza ...

“Entusiasti di condividere con te questo nuovo capitolo della storia della MotoGP” : lo speciale messaggio di auguri della Yamaha per i 40 anni di Valentino Rossi : Il messaggio speciale della Yamaha per il 40° compleanno di Valentino Rossi: le dolci parole del team di Iwata per il Dottore Sono ben 40 le candeline che Valentino Rossi spegne oggi, un traguardo che il nove volte campione del mondo ha deciso di festeggiare con amici e parenti in maniera blindatissima, senza far trapelare nulla sui social. Tantissimi i messaggi di auguri per il pilota Yamaha sui social e, tra questi, non poteva di certo ...

Non solo MotoGP - il circuito di Assen punta ad ospitare anche la Formula 1 : si lavora ad un Gp d’Olanda : Dopo più di 30 anni potrebbe tornare il Gp d’Olanda, il circuito di Assen pronto ad attrezzarsi per ospitare il circus delle quattro ruote Il Gran Premio d’Olanda di Formula 1 non si corre dal 1985, ultimo anno in cui il circus organizzò la gara sul circuito di Zandvvort. A più di 30 anni di distanza, i Paesi Bassi potrebbero rientrare in calendario, adeguando ai canoni imposti dalla FIA il tracciato di ...

MotoGP - cielo rosa e un ospite particolare : giornata ‘speciale’ per Valentino Rossi al Ranch [FOTO] : Il pilota pesarese si è allenato al Ranch ieri insieme agli altri ragazzi dell’Academy, ricevendo la visita di un ospite particolare Valentino Rossi prosegue il suo personale allenamento in vista della nuova stagione di MotoGp, che scatterà il 10 marzo a Losail con il Gp del Qatar. Il Dottore sfreccia e derapa nel suo Ranch, sfidando gli altri piloti dell’Academy che non perdono occasione per rubare qualche segreto al proprio ...