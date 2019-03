Milano | pirata della strada investe cinque persone | un bimbo è grave

ilgiornale

(Di lunedì 18 marzo 2019)sono state investite da una Buccinasco, vicino. L'episodio si è verificato verso le ore 17:00 in via Lario: l'auto ha travoltopedoni (tra cui una ragazza di 29 anni e quattro bimbi di età compresa tra uno e sette anni) che stavano attraversando sulle strisce pedonali. Dopo l'impatto il conducente si è dato alla fuga senza accertarsi minimamente delle condizioni dei feriti.UnSu tutti a rimetterci è stato un piccolo dianni, immediatamente trasportato in elicottero all'ospedale Papa Giovanni XXIII, dove ora è ricoverato in codice rosso: tuttavia non sarebbe in pericolo di vita. Nel medesimo ospedale si trova anche la madre di 29 anni. Ad essere coinvolte nell'impatto sono stati anche due bimbe di sei e sette anni (portate al Niguarda) e una bimba di un anno (trasportata al San Carlo, dopo essere stata travolta mentre ...

