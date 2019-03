Lorenzo Orsetti | ucciso dall' Isis La madre | Voleva aiutare gli altri Io non dormo

Chi era Lorenzo Orsetti - l'italiano ucciso dall'Isis in Siria : Cronaca Siria , l'annuncio dell'Isis: 'Abbiamo ucciso un crociato italiano'. È Lorenzo Orsetti 'L'emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l'ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. ...

Chi era Lorenzo Orsetti - ucciso dall’Isis in Siria : combatteva per la democrazia e la libertà : Trentatré anni, Lorenzo Orsetti si era arruolato con le truppe curde oltre un anno fa e combatteva contro i miliziani dello Stato Islamico. Diceva: "I curdi vogliono costruire una società più giusta più equa. L’emancipazione della donna, la cooperazione sociale, l’ecologia sociale e, naturalmente, la democrazia. Per questi ideali sarei stato pronto a combattere anche altrove".Continua a leggere