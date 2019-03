La Scala restituisce i 3 milioni ai sauditi Ma i diritti umani non c' entrano

agi

(Di lunedì 18 marzo 2019) Tramonta l'ipotesi di un ingresso dell'Arabia Saudita tra i soci fondatori del Teatro alladi Milano e svaniscono i 15di euro che iavrebbero versato in 5 anni, diventando soci fondatori con un posto in Cda. Ma non c'entra il mancato rispetto dei, sventolato da più parti, quanto una gestione sbagliata del progetto, un bonifico senza causale e senza che i consiglieri ne fossero informati.Lo 'stop' è arrivato oggi al termine della riunione del consiglio di amministrazione del teatro, che "all'unanimità" ha stabilito di restituire "immediatamente" al principe Badr al Saud il versamento dell'acconto di 3,1(fatto con due bonifici) arrivato il 4 marzo scorso, in quanto "non conforme alle procedure previste dallo Statuto per il concorso alla Fondazione". Come ha spiegato il sindaco Giuseppe Sala, che è anche presidente del ...

