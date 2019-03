Fact-checkers di tutta Europa | unitevi!

agi

(Di lunedì 18 marzo 2019) Il 18 marzo è natoCheckEu, progetto che riunisce 19 organizzazioni europee di-checking di 13 diversi Stati Ue. L'obiettivo è contrastare le bufale e le false informazioni di diffusione o di interesse europeo, in vista delle imminenti elezioni per il Parlamento europeo. Per l'Italia partecipano LaVoce.info e Pagella Politica, dal 2016 partner di Agi per la sezione di-checking.Il sito del progetto raccoglie gli articoli di-checking dei diversi partner, fornisce la loro traduzione in inglese e, il più spesso possibile, anche nelle altre lingue dei partner.Non solo:CheckEu propone anche un canale di comunicazione diretta tra i lettori e tutti gli interessati e chi verifica i fatti. Nella pagina principale, con grande evidenza, è presente una barra di digitazione per chi vuole fare una domanda direttamente ai. Il modello per questo ...

